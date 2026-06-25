Startup-ul co-fondat de IT-istul român Silviu Homoceanu, Almetra (ex-Deltia), obține o finanțare de 19 milioane dolari

Startup-ul Almetra, cunoscut anterior sub numele de Deltia, co-fondat de Silviu Homoceanu la Berlin, încheie o rundă de finanțare de tip seria A în valoare de 19 milioane de dolari, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Runda a fost condusă de de investitorul transatlantic blisce (Spotify, OpenAI, AMI Labs), cu sediul în New York și Paris, cu participarea fondurilor de investiții NAP, Merantix, Robin Capital, Underline Ventures și Critical Ventures.

Banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea produselor, expansiunea internațională în SUA și transformarea platformei Almetra într-un produs integrat de inteligență artificială și automatizare pentru liniile de producție din fabrici.

Această finanțare va contribui, de asemenea, la o automatizare mai avansată, inclusiv la robotică în anumite medii de producție. Almetra se extinde deja în această direcție prin acceptarea în programe precum Acceleratorul de Robotică al Google DeepMind și Fellowship-ul Physical AI al AWS, NVIDIA și MassRobotics și reflectând ambiția companiei pe termen lung.

Platforma implementează camere bazate pe inteligență artificială pe liniile de producție și zonele de lucru. Înregistrările video brute sunt procesate local și convertite în date structurate, cum ar fi timpii unui ciclu de producție, ratele de producție, modelele de utilizare, în timp real, fără a necesita nicio integrare IT.

Confidențialitatea muncitorilor este asigurată prin faptul că toate înregistrările video sunt anonimizate, iar majoritatea datelor video nu părăsesc niciodată fabrica; doar fragmente scurte randomizate sunt păstrate pentru analiza cauzelor principale ale încetinirii ritmului producției, de exemplu.

Modelele de inteligență artificială proprietare ale startup-ului sunt optimizate pentru mediile de producție industrială și se adaptează la procesele specifice ale fiecărui client, oferind informații concrete dincolo de reperele generice. Inginerii procesului de producție și managerii de fabrici utilizează aceste informații pentru a defini și măsura direct îmbunătățirile ce se pot aduce întregului proces de producție.

„Fabricile produc totul în jurul nostru, dar majoritatea funcționează practic în orb. Echipele de fabrici știu că pierd capacitate, dar nu știu de unde sau de ce. Le oferim certitudine în loc de presupuneri. Majoritatea clienților noștri găsesc oportunități semnificative de optimizare chiar din primele săptămâni, iar aceasta este exact viteza de care are nevoie această industrie acum”, spune Maximilian Fischer, co-fondator și CEO al Almetra.

Firma a fost fondată în anul 2022 de Maximilian Fischer și Silviu Homoceanu și a crescut la aproximativ 40 de angajați, cu clienți precum Bosch, Siemens Energy și Aumovio (ex-Continental).

Platforma companiei bazată pe inteligență artificială oferă echipelor din fabrici date continue, în timp real, despre performanța liniilor de producție, înlocuind observarea manuală și urmărirea fragmentată cu informații concrete și actualizate în timp real care generează astfel creșteri măsurabile ale productivității.

Silviu Homoceanu a mai apărut pe StartupCafe.ro acum 2 ani, fiind prezent la conferința How to Web, unde a discutat cu noi despre începuturile sale în cariera de IT, cum a făcut primele afaceri, cum a învățat să facă și afaceri, nu doar tehnologie și cum ne influențează inteligența artificială locurile de muncă.