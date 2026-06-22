Semnătură electronică vs. semnătură digitală vs. sistem electronic de semnare la distanță

Articol susținut de eSemneaza.ro

Ghidul clar pentru 2026: trei termeni confundați des, explicați definitiv pe baza noului cadru legal din România

De ce se confundă acești trei termeni (și de ce contează)

În practică, „semnătură electronică”, „semnătură digitală” și „aplicație de semnare online” sunt folosite ca sinonime. Nu sunt. Unul este un concept juridic, altul un mecanism tehnic, iar al treilea instrumentul prin care le pui în aplicare. Confuzia nu e doar semantică: alegerea greșită pentru un anumit document înseamnă fie cost inutil, fie forță probatorie insuficientă într-un eventual litigiu.

Acest ghid clarifică cei trei termeni pe baza cadrului legal aflat în vigoare în 2026 — un cadru care tocmai s-a schimbat semnificativ în România.

Semnătura electronică — conceptul juridic

Semnătura electronică este, înainte de toate, o noțiune de drept: exprimarea în formă electronică a intenției unei persoane de a fi de acord cu conținutul unui document. Nu descrie o tehnologie anume, ci un efect juridic.

Regulamentul european eIDAS (UE) 910/2014 definește trei niveluri, în ordinea crescătoare a rigorii:

Semnătura simplă (SES) — orice formă electronică de acord: o semnătură desenată pe ecran, o bifă, o confirmare pe e-mail. Potrivită pentru majoritatea documentelor comerciale uzuale.

— orice formă electronică de acord: o semnătură desenată pe ecran, o bifă, o confirmare pe e-mail. Potrivită pentru majoritatea documentelor comerciale uzuale. Semnătura avansată (AdES) — identifică clar semnatarul și creează o legătură criptografică cu documentul. Recomandată pentru documente cu miză mai mare, unde e nevoie de trasabilitate.

— identifică clar semnatarul și creează o legătură criptografică cu documentul. Recomandată pentru documente cu miză mai mare, unde e nevoie de trasabilitate. Semnătura calificată (QES) — se bazează pe un certificat calificat emis de un prestator de încredere acreditat. Necesară doar în cazurile expres prevăzute de lege.

Punctul esențial, des ignorat: toate cele trei tipuri au valoare juridică.

Diferă forța probatorie, nu valabilitatea.

Doar semnătura calificată este asimilată automat, la nivelul întregii UE, cu semnătura olografă — dar, așa cum vedem mai jos, asta nu înseamnă că restul sunt „slabe”.

Mitul „semnăturii simple = semnătură slabă”

Există o concepție greșită răspândită: că semnătura electronică simplă ar fi o variantă de mâna a doua, bună doar pentru documente fără importanță. Realitatea industriei spune exact opusul. Platformele care domină piața globală de semnare — DocuSign, PandaDoc, Adobe Sign — funcționează, în marea majoritate a fluxurilor, exact pe semnătură electronică simplă.

Secretul nu este tipul juridic al semnăturii, ci tehnologia avansată aplicată peste ea. O semnătură simplă „goală” (un nume tastat, o bifă) chiar are forță probatorie redusă. Dar o semnătură simplă îmbunătățită cu sigilare criptografică, marcaj temporal și jurnal de audit devine un instrument robust, greu de contestat — ceea ce industria numește SES+ (Simple Electronic Signature, enhanced).

Aceasta este categoria în care se dă, în practică, peste 90% din semnarea de business din lume: contracte comerciale, oferte, comenzi, NDA-uri, acte adiționale, documente HR și aprobări interne. Nu necesită certificat calificat, nu necesită token, dar oferă viteză, accesibilitate și o pistă de dovezi solidă.

Semnătura digitală — mecanismul tehnic

Aici e marea confuzie. Semnătura digitală nu este un tip de semnătură electronică — este tehnologia care securizează unele dintre ele.

Concret, semnătura digitală este un mecanism criptografic care creează o amprentă digitală unică a documentului în momentul semnării, leagă inseparabil semnatarul de acel document și face imposibilă modificarea ulterioară nedetectată a conținutului.

Cu alte cuvinte: semnătura electronică spune ce vrei să faci (juridic), iar semnătura digitală spune cum garantezi integritatea (tehnic). O semnătură electronică avansată sau calificată folosește întotdeauna o semnătură digitală în spate. Una simplă poate fi, la rândul ei, întărită cu mecanisme criptografice pentru a câștiga forță probatorie — și exact aici intervine o platformă bine construită.

Sistemul electronic de semnare la distanță — instrumentul

Al treilea termen e cel mai practic. Un sistem electronic de semnare la distanță este platforma care îți permite să aplici o semnătură electronică, securizată cu o semnătură digitală, de oriunde, fără token fizic și fără prezența fizică a părților.

Un astfel de sistem rezolvă „gâtul de sticlă” al oricărui flux de business: semnarea. În loc de tipărire, semnare manuală, scanare și curier, întregul ciclu se comprimă în câteva minute, cu trasabilitate completă și dovezi.

În plus poți economisi atât timp cât și bani.

Forța probatorie: ce face semnătura electronica puternică în fața unei dispute

Întrebarea reală pentru orice firmă nu este „semnez electronic?”, ci „dacă ajung în instanță, cât de greu de contestat este documentul meu?”. Forța probatorie a unei semnături nu vine din tipul ei juridic în sine, ci din stratul tehnic care o însoțește.

Aici se diferențiază eSemneaza.ro.

Concret, fiecare document semnat prin platformă este consolidat cu mai multe straturi de securitate:

Sigilare PAdES. Documentele sunt sigilate cu standardul ETSI PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), care transformă o semnătură simplă într-una cu forță probatorie ridicată — ceea ce industria numește SES+.

Documentele sunt sigilate cu standardul ETSI PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), care transformă o semnătură simplă într-una cu forță probatorie ridicată — ceea ce industria numește SES+. Criptare și certificat digital. Semnătura desenată de utilizator este aplicată și securizată pe documentul PDF cu un certificat digital, printr-un mecanism criptografic care leagă inseparabil semnatarul, conținutul și momentul semnării.

Semnătura desenată de utilizator este aplicată și securizată pe documentul PDF cu un certificat digital, printr-un mecanism criptografic care leagă inseparabil semnatarul, conținutul și momentul semnării. Imposibilitatea modificării ulterioare. Orice intervenție asupra documentului după semnare devine detectabilă: amprenta criptografică se invalidează automat, ceea ce garantează integritatea conținutului ca probă.

Orice intervenție asupra documentului după semnare devine detectabilă: amprenta criptografică se invalidează automat, ceea ce garantează integritatea conținutului ca probă. Marcaj temporal și jurnal electronic. Fiecare document este însoțit de un istoric electronic al semnăturilor și de un marcaj temporal, care stabilesc cu certitudine cine a semnat, ce a semnat și când.

Fiecare document este însoțit de un istoric electronic al semnăturilor și de un marcaj temporal, care stabilesc cu certitudine cine a semnat, ce a semnat și când. Dublă autentificare a semnatarului (OTP). Pentru documentele cu miză mai mare, platforma oferă semnare avansată cu dublă autentificare — adresă de e-mail plus cod OTP transmis prin SMS — ceea ce întărește identificarea semnatarului.

Pentru documentele cu miză mai mare, platforma oferă semnare avansată cu dublă autentificare — adresă de e-mail plus cod OTP transmis prin SMS — ceea ce întărește identificarea semnatarului. Certificare ISO/IEC 27001:2022. Operatorul platformei este certificat pentru securitatea informațiilor, securitatea cibernetică și protecția datelor — standardul internațional de referință în managementul securității informației.

Pe scurt: o semnătură aplicată prin eSemneaza.ro nu este o simplă imagine atașată unui PDF, ci o semnătură electronică criptografic securizată, datată, trasabilă și imposibil de alterat fără detecție. Exact acele atribute — integritate, autenticitate, trasabilitate — sunt cele pe care o instanță le evaluează atunci când apreciază valoarea probatorie a unui înscris.

Ce s-a schimbat în 2026: cadrul legal e, în sfârșit, operațional

Aici e diferența față de orice ghid scris înainte de acest an. Legea nr. 214/2024 — care armonizează cadrul românesc cu eIDAS și a intrat în vigoare în octombrie 2024 — exista, dar fără normele de aplicare era practic inoperabilă, mai ales în relația cu autoritățile publice.

În februarie 2026, Ministerul Economiei și Digitalizării (MEDAT) a publicat Ordinul nr. 102/2026 (Monitorul Oficial nr. 81 / 2 februarie 2026), care deblochează aceste norme. Elementele cheie:

procedurile de autorizare și supraveghere a prestatorilor de servicii de încredere intră în vigoare la 3 aprilie 2026 ;

; piața se liberalizează — mai mulți furnizori, acces mai simplu pentru cetățeni și firme;

— mai mulți furnizori, acces mai simplu pentru cetățeni și firme; mai multe tipuri de semnături electronice devin echivalente cu semnătura olografă ca efect juridic, nu doar cea calificată;

ca efect juridic, nu doar cea calificată; urmează alinierea la eIDAS 2.0 și integrarea portofelului european de identitate digitală (EU Digital Identity Wallet), funcțional în fiecare stat membru până la finalul lui 2026.

Pentru o firmă, traducerea practică e simplă: poți semna cu valoare legală majoritatea documentelor comerciale uzuale — oferte, contracte, acte adiționale, comenzi, NDA-uri, decizii interne — fără certificat calificat. Semnătura calificată rămâne necesară doar acolo unde legea o cere explicit. Acelea sunt excepția, nu regula.

Cum alegi corect, în funcție de document

Decizia bună nu este „semnătură digitală” generic, ci ce nivel folosești pentru fiecare categorie. Pentru marea majoritate a documentelor, răspunsul corect e prima opțiune:

Documente de business curente — contracte comerciale, oferte, comenzi, NDA-uri, acte adiționale,, aprobări interne: semnătură simplă cu tehnologie avansată (SES+), sigilată PAdES. Aici e cazul pentru 90%+ din fluxuri și exact zona în care lucrează eSemneaza.ro.

— contracte comerciale, oferte, comenzi, NDA-uri, acte adiționale,, aprobări interne: semnătură simplă cu tehnologie avansată (SES+), sigilată PAdES. Aici e cazul pentru 90%+ din fluxuri și exact zona în care lucrează eSemneaza.ro. Documente sensibile, cu identificare strictă — unde vrei să fii sigur cine a semnat: semnare avansată cu dublă autentificare prin e-mail + cod OTP prin SMS.

— unde vrei să fii sigur cine a semnat: semnare avansată cu dublă autentificare prin e-mail + cod OTP prin SMS. Documente cu cerință legală explicită — anumite relații cu instituții publice, unde legea impune expres: semnătură calificată, cu certificat de la prestator acreditat.

Concluzie

Cei trei termeni descriu trei straturi diferite ale aceluiași act: semnătura electronică este efectul juridic, semnătura digitală este mecanismul tehnic care îl securizează, iar sistemul de semnare la distanță este instrumentul care le aduce împreună, accesibil de oriunde. În 2026, cu cadrul legal în sfârșit operațional, întrebarea pentru orice firmă nu mai este dacă să treci la semnarea electronică, ci cât timp îți mai permiți să pierzi înainte să o faci.

Încearcă gratuit eSemneaza.ro și semnează primul document în mai puțin de un minut — online, sigur și cu valoare legală.

Articol susținut de eSemneaza.ro