Salt Bank o numește pe Roxana Cristea în rolul de Chief Business Officer

Salt Bank anunță numirea Roxanei Cristea în funcția de Chief Business Officer (CBO), în curs de aprobare la BNR. Cu peste 20 de ani de experiență în banking, câteva premiere importante pe piața din România și multă experiență în dezvoltarea de produse și strategie comercială, Roxana se alătură Salt într-un moment în care banca trece la următoarea fază de dezvoltare.

„Nu ai prea des ocazia să contribui la povestea de succes a unei bănci încă din primii ani de la lansare, mai ales când vorbim despre prima bancă românească 100% digitală. Primul meu job a fost într-un call center și acolo am învățat cât de important e să asculți și să înțelegi de ce au oamenii nevoie. E o lecție pe care am luat-o cu mine în tot ce am făcut de atunci și un alt motiv pentru care am ales Salt. Îmi place curajul de a face lucrurile altfel, dar mai ales faptul că acest curaj vine la pachet cu grija pentru oameni. Și cred că de aici putem construi multe lucruri faine împreună: de la produse noi până la o experiență bancară din ce în ce mai bună și simplă” a declarat Roxana Cristea, Chief Business Officer la Salt Bank, în curs de aprobare la BNR.

De-a lungul carierei, Roxana a contribuit la lansarea unor produse care au schimbat felul în care oamenii fac banking. De la credite digitale și carduri de credit virtuale până la soluții digitale pentru creditele ipotecare, a coordonat echipe și proiecte care au făcut bankingul mai simplu și mai accesibil. Știe cum să transforme ideile bune în produse pe care oamenii chiar le folosesc.

La Salt Bank, Roxana va coordona dezvoltarea produselor, activitatea comercială și zona de Care Center. Va lucra alături de echipe pentru a transforma idei în produse, pentru a face experiența clienților și mai bună, și pentru ca produsele Salt să ajungă la cât mai mulți oameni. Pentru că, dincolo de produsele pe care le lansezi, contează cât de mult le folosesc oamenii și cât de bine răspund nevoilor lor de zi cu zi. Iar de aici vin și rezultatele bune pentru business.

„Am ajuns la aproape 70% clienți activi, iar portofoliul de credite s-a dublat față de finalul anului trecut. E clar că suntem în direcția bună. Am demonstrat deja că putem crește într-un ritm record. Acum vrem să mergem mai departe: să devenim banca principală pentru tot mai mulți dintre clienții noștri și, totodată, să scalăm businessul. Iar Roxana are experiența de care avem nevoie ca să facem toate acestea să se întâmple” a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

La doi ani și jumătate de la lansare, Salt Bank intră într-o nouă etapă. După ce a crescut într-un ritm record și a adus tot mai multe produse și servicii în aplicație, banca pune acum accent pe ceea ce urmează: să fie și mai aproape de clienții săi, să le ofere cât mai multe motive să folosească Salt zi de zi și să transforme această creștere într-un succes comercial.

Articol susținut de Salt Bank.