Salt Bank introduce „Saving Challenge”: economisire zilnică de la sume mici și bonus la finalul celor 100 de zile

Salt Bank marchează 2 ani de activitate și vine cu un nou produs în zona de economisire, „Saving Challenge”, prin care încearcă să transforme economisirea într-un obicei zilnic pentru clienți, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Lansarea marchează o schimbare de direcție: de la simplificarea bankingului digital către construirea de comportamente financiare pe termen lung. Ideea de bază este că nu suma economisită face diferența, ci consecvența – economii mici, dar repetate zilnic.

Conceptul pornește din zona psihologiei comportamentale, unde formarea unui obicei ține de repetiție și recompensă. În acest caz, utilizatorii sunt încurajați să pună deoparte zilnic sume accesibile, echivalentul unei cafele, transformând economisirea dintr-un efort punctual într-o rutină.

Cum funcționează Saving Challenge

Produsul este construit ca un mecanism automatizat, desfășurat pe o perioadă de 100 de zile. Utilizatorii aleg o sumă fixă, iar aplicația transferă zilnic banii într-un cont dedicat (Space), fără pași suplimentari.

Cele mai importante informații despre mecanism:

utilizatorul alege suma zilnică (de exemplu 10, 30 sau 100 lei)

transferul banilor se face automat, zilnic

progresul poate fi urmărit într-un calendar din aplicație

la final, clienții primesc un bonus echivalent cu 2 zile de economisire

lipsa fondurilor timp de 1–2 zile nu duce la pierderea bonusului



Înscrierea este deschisă doar între 4 și 14 aprilie 2026, pentru o perioadă limitată de 10 zile. După acest interval, accesul în challenge nu mai este posibil.

De la funcționalități la obiceiuri financiare

Reprezentanții băncii spun că noul produs vine ca o extensie a funcționalităților existente, dar cu accent pe comportament și disciplină financiară flexibilă, nu rigidă.

„Nu mai este doar despre simplificare, ci despre cum putem ajuta oamenii să transforme economisirea într-un obicei. Am aplicat inclusiv elemente de gamification, pentru că așa se formează cel mai ușor obiceiurile”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.



Mecanismul include și o doză de flexibilitate: dacă utilizatorii nu au fonduri suficiente una sau două zile, aceștia rămân în challenge și își păstrează șansele de a primi bonusul. Abia la a treia zi consecutivă fără fonduri acesta este pierdut, însă procesul de economisire continuă.

După finalizarea celor 100 de zile, suma acumulată este transferată înapoi în contul curent, iar bonusul este acordat în maximum 15 zile lucrătoare.

Saving Challenge este disponibil pentru clienții Salt Bank care au cont principal în lei (RON) și face parte din strategia băncii de a aborda educația financiară prin instrumente practice, integrate în utilizarea zilnică a aplicației.





