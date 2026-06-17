Românii se pot înscrie la cursuri de inteligență artificială, într-un program susținut de Google.org

Românii se pot înscrie la un program de formare în domeniul inteligenței artificiale, susținut de Google.org, organizație non-profit fondată de gigantul IT global, potrivit unui comunicat transmis miercuri comunității antreprenoriale StartupCafe.

Trainingurile și înregistrarea în program în România au început deja. Cei interesați po găsi mai multe informații și formularul de înregistrare la acest link: www.aitraininghub.eu .

Programul va rula până la 31 ianuarie 2028 și este conceput să lase un impact durabil: mai mulți oameni angajabili, mai multe tranziții profesionale reușite și o incluziune digitală mai solidă.

Trainingurile se adresează în special angajaților din domenii supuse unor transformări rapide: roluri administrative și de secretariat, servicii pentru clienți, call centre, suport în vânzări, contabilitate de bază (evidență contabilă, salarizare), coordonare logistică, marketing junior și altele similare.

Cursanții vor lucra cu aplicații practice ale instrumentelor AI dezvoltate de Google, vor urma modulele prin platforma Coursera și vor beneficia de o comunitate de sprijin și oportunități de networking cu participanți din întreaga regiune.

Cine organizează programul de training AI

Talents For Tech, organizație dedicată dezvoltării profesionale prin programe de mentorat și orientare în carieră, este cea care organizează programul regional de formare în domeniul inteligenței artificiale, susținut de Google.org prin inițiativele AI Works for Europe și AI Opportunity Fund.

Cu o finanțare de peste 2,7 milioane de dolari, programul va sprijini mii de oameni din Europa Centrală și de Est să dobândească competențe practice în utilizarea AI și să se adapteze la cerințele pieței muncii de mâine.

Pe măsură ce inteligența artificială transformă tot mai multe locuri de muncă din România, mulți angajați nu au încă acces la formarea de care au nevoie pentru a ține pasul cu schimbările. Talents For Tech a fost aleasă să coordoneze acest efort regional tocmai pentru că misiunea sa este să creeze oportunități incluzive de integrare în economia digitală și să se asigure că progresul tehnologic nu lasă pe nimeni în urmă.

„Această inițiativă nu este doar despre însușirea unor instrumente noi. Este despre a ajuta oamenii să rămână competitivi, despre reziliență economică și despre asigurarea că beneficiile inteligenței artificiale ajung la toată lumea", a declarat Jarune Preiksaite, CEO al Talents For Tech.

„Acum, prea mulți oameni riscă să rămână în urmă pur și simplu pentru că nu au avut ocazia să învețe. Cu sprijinul Google.org, putem deschide căi concrete și accesibile pentru mii de oameni din Europa Centrală și de Est — ca să capete încredere în utilizarea AI și să o integreze în activitatea lor profesională”.

Deși România se numără printre țările cu cele mai rapide viteze de internet din lume, doar 28% din populație deține cunoștințe digitale de bază — un decalaj semnificativ pe care Talents For Tech, cu finanțare din partea Google.org, îl va adresa direct prin formarea forței de muncă și consolidarea competitivității pe termen lung.

Implementarea programului în România va fi coordonată de organizația parteneră Adfaber, care va gestiona comunicarea cu potențialii cursanți, procesul de înscriere și relația cu comunitățile locale, pentru ca programul să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de el.

„A învăța să folosești inteligența artificială înseamnă mai mult decât un avantaj la locul de muncă — este fundamentul pe care se va construi viitorul țării noastre și cheia prin care România va rămâne competitivă în deceniile care urmează. De aceea, creșterea gradului de alfabetizare în AI este prioritatea noastră", a declarat Alin Chiriac, președinte și fondator al Adfaber.

„AI nu schimbă doar natura muncii — redefinește ce înseamnă să fii pregătit pentru piața muncii. Formând forța de muncă cu competențe practice în AI acum, nu acoperim doar nevoile actuale de pe piața muncii — deschidem drumul spre o creștere semnificativă a productivității și ne asigurăm că niciun angajat nu rămâne în urmă în economia digitală”, a declarat Liza Ateh, Head of Google.org EMEA.

Prin această inițiativă, Talents For Tech va forma cel puțin 11.000 de persoane în șapte țări: Lituania, Letonia, Republica Cehă, România, Bulgaria, Moldova și Polonia.

Prin parteneriatele cu organizații locale de încredere, sub un cadru regional comun, Talents For Tech urmărește să construiască un model replicabil de formare a forței de muncă în domeniul AI la scară europeană.