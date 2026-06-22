România are unul dintre cele mai mici decalaje salariale de gen din UE, de 3,6%. Antreprenoare CONAF : „Un decalaj mic nu înseamnă o problemă mică”

Deși România are unul dintre cele mai mici decalaje salariale de gen din Uniunea Europeană: 3,6%, conform Eurostat, față de o medie europeană de aproximativ 12%, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) atrage atenția că procentul este doar o medie, care poate ascunde realitatea din piața muncii pentru angajate.

Pe 7 iunie a expirat termenul european pentru legea care ar fi făcut vizibil decalajul în profunzime, termen care a trecut neobservat, spune Confederația.

Media decalajului nu spune nimic despre mecanism, fapt probat de cercetarea realizată de Claudia Goldin. Aceasta arată că cea mai mare parte a decalajului nu apare între ocupații prost și bine plătite, ci apare în interiorul aceleiași firme, la aceeași muncă, și se deschide brusc la 12–24 de luni după nașterea primului copil. O medie de 3,6% poate ascunde fix acest mecanism, pentru că adună la un loc o traiectorie care se rupe cu una care nu se rupe.

Directiva (UE) 2023/970 cere exact instrumentul care face vizibilă ruptura: măsurarea decalajului ajustat și auditul de remunerare. Nu este o formalitate de conformare cu Bruxelles-ul. Este aparatul de măsură care arată ce un singur procent agregat nu poate arăta. România a amânat tocmai instrumentul de diagnostic, atrage atenția CONAF

Aceasta este infrastructura invizibilă a unei economii: lucrurile pe care nu le contabilizezi pentru că pari să nu ai nevoie. Le vezi abia când le măsori. Iar dacă refuzi să le măsori, dispar - din decizie, nu din realitate.

„Un decalaj mic nu înseamnă o problemă mică. Înseamnă o problemă pe care n-o vezi încă. Procentul 3,6% nu ne spune că femeile sunt plătite corect — ne spune doar că nu ne-am uitat destul de aproape. Directiva ne dădea lupa. Am ratat termenul de a o folosi”, a spus dr. ec. Cristina Chiriac, președinte CONAF.

Mecanismul din spatele ponderii și costul real al muncii pe care economia românească nu o contabilizează fac obiectul raportului Starea economică a femeii române în 2026, în curs de finalizare.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 33 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.