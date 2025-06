România va avea o echipă la Campionatul Mondial de Esports în realitate virtuală

La finalul lunii august, România va participa la Campionatul Mondial EVA, eveniment ce va avea loc la Gamescom, în Köln, în urma primului turneu esports în VR, organizat la arena EVA din București, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Noul concept de gaming, deschis ieri, aduce competiții intense în realitate virtuală, unde jucătorii se deplasează fizic pe hartă, fără cabluri sau limitări. Arena este dotată cu echipamente VR de ultimă generație și oferă o experiență complet imersivă, la intersecția dintre sport, joc video și muncă în echipă.

Brandul a fost născut în Franța și este prezent în peste 50 de locuri din întreaga lume (85 până la finalul anului), în orașe precum Paris, Madrid, Bahrein sau Kuala Lumpur.

În București, spațiul găzduiește două arene de câte 500 m², unde echipe formate din până la 5 jucători își pot testa reflexele și strategia într-un cadru virtual, realist și dinamic.

„EVA nu înseamnă doar distracție între prieteni sau timp de calitate petrecut în familie. Vorbim și despre performanță și despre viitorul sportului electronic, unul în care mișcarea fizică, strategia și tehnologia fuzionează într-un concept cu totul nou. Ne propunem să dezvoltăm în România o ligă profesionistă de esports în VR, care să rivalizeze cu cele deja consolidate din alte țări, unde activează peste 1.200 de jucători activi și sute de echipe”, a declarat Andrei Moisa, General Manager EVA România.

Jucătorii pot alege între două titluri dezvoltate in-house: After-H: Battle Arena, un shooter tactic amplasat în universuri futuriste post-apocaliptice, recomandat copiilor cu vârsta peste 12 ani, și Moon of the Dead, o experiență cooperativă intensă de supraviețuire în fața unor hoarde de zombi, destinată celor cu vârsta de peste 16 ani. Fiecare sesiune durează 40 de minute, din care 30 de minute de joc și are un preț începând cu 79 lei.

În următoarea perioadă, locația din București va introduce și zone dedicate pentru arcade games și darts în realitate augmentată.

Totodată, în următorii ani, vor fi lansate și alte locații în marile orașe din țară, ce vor ajuta la extinderea rețelei și comunității de jucători.

Dincolo de adrenalină și competiție, vizitatorii pot lua o pauză între sesiuni la restaurantul tematic, pot savura o băutură la Cyberbar și se pot relaxa în zonele de lounge, unde acțiunea din arenă poate fi urmărită live.

Turneul de calificare pentru campionatul mondial de esports în VR ce va avea loc la Gamescom va fi anunțat în curând.

Despre conceptul EVA

EVA a fost lansat în anul 2018 de către Jean Mariotte, Stéphanie Belle și William Klein. Cei trei au plecat de la agenția de creație digitală pe care ei au fondat-o pentru a pune bazele noii experiențe de jocuri video, ei neavând experiență în domeniu.

„Am explorat lumea esports în căutarea unei imersiuni reale în realitatea virtuală, dar nu am găsit nimic satisfăcător. Lipsea acel sentiment de uimire. Nimic cu adevărat inovator. Așa că am decis să ne transformăm visul în realitate”, a spus Jean Mariotte.

Fondatorii au ales o abordare in-house pentru dezvoltarea conceptului, de la adaptarea tehnologiilor existente, până la dezvoltarea propriului joc.