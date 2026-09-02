Rețeaua REMAX, cu sute de agenți imobiliari în România, cumpărată de o platformă tech de brokeraj. Prețul de achiziție

Rețeaua internațională de agenții imobiliare REMAX, care lucrează cu sute de agenți în România, a fost cumpărată de o platformă americană de brokeraj tehnologizat, la o valoare de 880 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Real Brokerage, platformă nord-americană de brokeraj imobiliar tehnologizat, a finalizat achiziția REMAX Holdings, compania-mamă a brandului de franciză imobiliară, într-o „tranzacție evaluată la aproximativ 880 de milioane de dolari”, conform sursei citate.

În urma achiziției, a rezultat Real REMAX Group, o entitate care reunește rețeaua globală de franciză REMAX, prezentă în peste 110 țări, cu platforma de brokeraj tehnologizat a Real, activă în toate cele 50 de state americane și în Canada. Cele două branduri vor continua să opereze distinct, iar modelul global de franciză REMAX rămâne nemodificat.

Fondată în America de Nord, Real Brokerage operează un model de brokeraj digital cloud-based, construit în jurul unei platforme proprii care integrează servicii de real estate, mortgage și closing, companie cu peste 36.000 de agenți înainte de finalizarea tranzacției. Modelul operațional al celor două companii este unul complementar - în timp ce REMAX funcționează printr-un sistem global de franciză cu broker/owneri independenți, Real operează ca brokeraj direct, cu accent pe tehnologie proprie, inteligență artificială și infrastructură digitală.

Negocierile dintre cele două companii au început la finalul anului 2025, iar acordul definitiv a fost semnat și anunțat public pe 27 aprilie 2026. Tranzacția a fost aprobată de acționarii ambelor companii și a primit aprobarea necesară din partea instanței. Procesul de închidere s-a finalizat la începutul săptămânii curente, la o valoare de aproximativ 880 de milioane de dolari.

Tamir Poleg, Chairman și CEO al Real REMAX Group, a transmis un mesaj explicit către agenți, brokeri, francizați și angajați, afirmând că „brandul REMAX și modelul independent de broker/owner rămân nemodificate. REMAX aduce în noul grup peste 50 de ani de activitate și o rețea globală de franciză cu broker/owneri independenți, iar Real contribuie cu tehnologia, automatizarea și capacitatea operațională dezvoltate într-o piață extrem de competitivă”.

Obiectivul declarat al achiziției este „reunirea acestor două avantaje, astfel încât francizații și agenții REMAX să beneficieze, pe termen mediu, de acces la platforma tehnologică Real și instrumente bazate pe inteligență artificială”, susțin companiile.

„Adoptarea acestor soluții va fi disponibilă, nu impusă, iar pe termen scurt activitatea întregii rețele REMAX continuă fără nicio modificare operațională”, precizează sursa citată.

În urma tranzacției, rețeaua REAL REMAX spune că ajunge la un număr de 180.000 de agenți în întreaga lume.

Ce se întâmplă cu agenții imobiliari REMAX România

„Piața imobiliară din România se află într-o etapă activă de profesionalizare, iar rețeaua noastră are în continuare un potențial real de creștere, atât prin deschiderea de noi birouri, cât și prin dezvoltarea celor existente. Din această perspectivă, accesul la tehnologia și resursele unui grup global consolidat reprezintă un avantaj concret pentru antreprenorii locali, cu condiția să fie adaptate realității fiecărei piețe", declară Răzvan Cuc, președinte REMAX România, conform comunicatului.

REMAX România se prezintă ca fiind „cea mai mare rețea de birouri imobiliare francizate din țară, cu peste 65 de francize și peste 750 de membri la nivel național”.

În contextul acestei tranzacții globale, „rețeaua locală își continuă activitatea conform planurilor și standardelor existente, modelul de franciză și structura operațională rămânând nemodificate”, conform sursei citate.

REMAX România a raportat pentru prima jumătate a anului 2026 un volum al tranzacțiilor similar celui din semestrul I al anului 2025 și o creștere de aproximativ 3% a valorii comisioanelor.

REMAX a fost înființată în 1973 în Denver, SUA și spune că are în prezent peste 140.000 de agenți afiliați, în 8.300 de birouri, aflate în peste 110 de țări din întreaga lume. În Europa, REMAX este prezent în 40 de țări, cu peste 2.400 de birouri și 33.000 de agenți.