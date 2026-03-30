Povestea Interlink: de la un depozit mic la un business de ~ 6 milioane euro

Într-o piață IT din ce în ce mai competitivă, unde prețul și viteza fac diferența, Interlink este unul dintre exemplele de business românesc care a crescut constant, fără pași forțați, dar cu o direcție clară.
După aproape 30 de ani de activitate, compania a ajuns de la un spațiu mic din București la o operațiune logistică modernă, construită pas cu pas.
De unde a început totul
Interlink a fost fondată în 1997, într-o perioadă în care piața IT din România era abia la început.
Activitatea a pornit dintr-un spațiu modest de pe Strada Sfânta Treime, unde compania funcționa atât ca depozit, cât și ca magazin. Nu era vorba despre volume mari sau procese complexe, ci despre flexibilitate, relații directe și adaptare rapidă la cerințele pieței.
Cu ce se ocupă Interlink astăzi
Astăzi, Interlink activează în zona de distribuție de echipamente și componente IT, în special pe segmentul B2B.
Pe scurt, compania:
- distribuie componente și echipamente IT
- lucrează cu parteneri din toată țara
- oferă soluții adaptate nevoilor clienților
În paralel, Interlink a dezvoltat și o zonă importantă de reutilizare și reciclare a componentelor IT, contribuind la optimizarea costurilor și la reducerea risipei electronice.
Portofoliu în extindere și parteneriate exclusive
Un rol important în evoluția companiei l-a avut extinderea portofoliului de produse și consolidarea relațiilor comerciale.
În acest context, Interlink este unicul importator în România al gamei OptimX, un element care contribuie la diversificarea ofertei și la poziționarea companiei într-o piață competitivă.
Prin astfel de parteneriate, compania reușește:
- să ofere alternative relevante pentru clienți
- să își consolideze relațiile cu partenerii
- să aducă produse mai puțin standardizate în piață
De la un spațiu mic la un depozit de 2000 mp
Pe măsură ce business-ul a crescut, a apărut și nevoia de spațiu și eficiență.
Astăzi, compania operează dintr-un depozit de aproximativ 2000 mp, situat în zona Afumați — una dintre cele mai importante zone logistice din apropierea Bucureștiului.
Această mutare a însemnat:
- mai multă capacitate de stocare
- procese logistice mai eficiente
- posibilitatea de a gestiona volume mai mari
Cifre care arată o creștere stabilă
Interlink nu este un business construit peste noapte, ci unul dezvoltat în timp, prin pași calculați.
În 2024, compania a înregistrat:
- o cifră de afaceri de aproximativ 6 milioane euro
- o echipă de aproape 30 de angajați
Aceste rezultate reflectă un model de creștere bazat pe stabilitate și relații comerciale solide.
O dezvoltare coordonată constant
Evoluția companiei a fost susținută de o strategie clară, coordonată de Cristian Tunsoiu.
Accentul a fost pus pe:
- dezvoltare organică
- eficiență operațională
- consolidarea business-ului pe termen lung
Fără expansiuni agresive, dar cu decizii constante și bine calculate.
Un business construit în timp
După aproape trei decenii de activitate, Interlink rămâne un exemplu de companie care a crescut treptat, adaptându-se la schimbările din piața IT.
De la un depozit mic la o operațiune de 2000 mp și un business de milioane de euro, parcursul companiei arată că dezvoltarea sustenabilă rămâne una dintre cele mai solide strategii pe termen lung
Articol susținut de Interlink