Platformă online pentru asociațiile de proprietari din România, amendată cu mii de lei pentru cookie-uri

O platformă online folosită de asociațiile de proprietari din România a fost sancționată cu amendă în valoare totală de 5.000 lei de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Autoritatea pentru protecția datelor personale a sancționat operatorul Aviziero SRL în urma unei investigații ce s-a încheiat în luna iunie 2026. Potrivit ANSPDCP, firma a încălcat dispozițiile art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări depuse de o persoană fizică, care a reclamat o posibilă încălcare a legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

În urma verificărilor, ANSPDCP a constatat că site-ul administrat de operator folosea, la momentul accesării, module cookie care nu erau necesare din punct de vedere tehnic.

Acestea permiteau stocarea si accesarea de informații pe echipamentele utilizatorilor, fără o informare corectă și completă și fără obținerea acordului lor prealabil.

„Astfel, s-a constatat că operatorul a permis stocarea de informații și obținerea accesului la informațiile stocate pe echipamentele utilizatorilor în momentul accesării website-ului pe care il deține, cu încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 506/2004”, precizează ANSPDCP.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.000 lei.

Legea nr. 506/2004 prevede că:

„Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:

a) abonatul sau utilizatorul în cauză şi-a exprimat acordul;

b) abonatului sau utilizatorului în cauză i s-au furnizat, anterior exprimării acordului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii clare şi complete care:

să fie expuse într-un limbaj uşor de înţeles şi să fie uşor accesibile abonatului sau utilizatorului;

să includă menţiuni cu privire la scopul procesării informaţiilor stocate de abonat sau utilizator ori informaţiilor la care acesta are acces.

În cazul în care furnizorul permite unor terţi stocarea sau accesul la informaţii stocate în echipamentul terminal al abonatului ori utilizatorului, informarea în concordanţă cu pct. (i) şi (ii) va include scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi şi modul în care abonatul sau utilizatorul poate folosi setările aplicaţiei de navigare pe internet ori alte tehnologii similare pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza accesul terţilor la aceste informaţii”.