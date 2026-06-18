Peste 600.000 de companii folosesc BT Go. Aplicația integrează un asistent bazat pe inteligența artificială

BT Go a depășit pragul de 600.000 de companii care folosesc aplicația pentru business și banking din România.

De asemenea, de acum înainte, utilizatorii au la dispoziție, tot în BT Go, un asistent virtual (Chat BT), bazat pe inteligență artificială, care oferă informații în română și engleză despre funcționalitățile aplicației, precum și despre produsele și serviciile Băncii Transilvania dedicate antreprenorilor. Clienții au inclusiv opțiunea de a continua comunicarea prin chat cu o persoană din echipa băncii.

BT Go, în cifre

Primele cinci luni ale acestui an au însemnat următoarele:

Peste 5.000 de companii și-au deschis cont 100% online, prin BT Go.

Aproape 24 de milioane de tranzacții

Tranzacții în valoare de 288 de miliarde de lei

Circa 720.000 de schimburi valutare

75.500 de depozite noi, în valoare de 6,8 miliarde de lei

Peste 2.000 de carduri emise direct din BT Go

5 milioane de extrase de cont descărcate

31.000 de companii care folosesc BT Go au cont în FGO, soluția de facturare.

Ratingul BT Go este 4,7 (în App Store) și 4,8 (în Google Play Store). Aplicația a înregistrat inclusiv un Net Promoter Score (NPS) foarte ridicat, de 82 (din 100), pe baza feedback-ului clienților care și-au deschis cont în BT Go, în perioada ianuarie – mai 2026.

Integrarea inteligenței artificiale. Etapa pilot

Chat BT a trecut printr-o etapă pilot de aproximativ o lună, perioadă în care 5.000 de clienți unici au avut 35.000 de interacțiuni cu asistentul virtual. Acesta ajută antreprenorii să găsească rapid informații despre operațiuni, plăți, extrase, produse BT, contribuind la eficientizarea activității zilnice.

„Vedem creșteri accelerate privind numărul de utilizatori, volumul tranzacțiilor și rata de adopție în ceea ce privește BT Go. Venim cu soluții care, datorită tehnologiei, cresc eficiența pentru că extind funcționalitățile de plată, cele mai multe având legătură cu extrasele de cont și cu optimizarea fluxurilor de lucru. Ne-am propus ca BT Go să devină platforma de business pentru orice antreprenor datorită soluțiilor la nevoile de zi cu zi pe care le oferă” – declară Raul Rîșniță, Director Coordonator Product & Digital Channels, Banca Transilvania.

Articol susținut de Banca Transilvania