[P] DoAds.ro – A cheltuit 6.000 de lei pe reclame și a recuperat de aproape 4 ori mai mult. Cum a reușit?

Dacă ai un magazin online și ai încercat vreodată să faci publicitate pe Google, știi deja că lucrurile se pot complica rapid. Setezi un buget, aștepți să vină comenzile... și uneori vin, alteori nu. Și nu prea întelegi de ce.

Exact în această situație se afla și un magazin online din România, specializat în produse de birou și rechizite. Piața lor e aglomerată, concurența e mare, iar fiecare leu cheltuit pe publicitate trebuie să se întoarcă. Au apelat la agenția DoAds, iar rezultatele din mai 2026 vorbesc de la sine: la fiecare leu investit în reclame, au obținut înapoi aproape 4 lei.

“Am cheltuit pe reclame, dar nu știam dacă merită”

Asta e problema numărul unu a antreprenorilor care vând online: banii pleacă din cont imediat, dar nu e clar dacă se întorc. Mai grav, uneori nici nu știi exact de unde vine o vânzare.

Fără un sistem care să urmărească fiecare comandă și să o lege de reclama care a generat-o, ești practic la ghici. Poți cheltui mai mult pe campaniile care nu funcționează și mai puțin pe cele care aduc bani, fără să îți dai seama.

Primul lucru pe care l-a făcut echipa DoAds a fost să implementeze un sistem de măsurare corect, care să trimită către Google valoarea exactă a fiecărei comenzi plasate. Sună tehnic, dar efectul e simplu: știi clar cât costă o vânzare și cât valorează ea.

Două tipuri de campanii, un singur obiectiv: vânzări profitabile

DoAds a rulat în paralel două tipuri de campanii Google, fiecare cu rolul ei:

Campania cu inteligență artificială. Google are un tip de campanie care folosește AI pentru a afișa reclamele pe toate canalele sale: în rezultatele de căutare, pe YouTube, în Gmail, în aplicații. Algoritmul învăță singur cine are mai multe șanse să cumpere și licitează mai agresiv pentru acei oameni. Această campanie a generat peste 60% din totalul vânzărilor.

Google are un tip de campanie care folosește AI pentru a afișa reclamele pe toate canalele sale: în rezultatele de căutare, pe YouTube, în Gmail, în aplicații. Algoritmul învăță singur cine are mai multe șanse să cumpere și licitează mai agresiv pentru acei oameni. Această campanie a generat peste 60% din totalul vânzărilor. Campania clasică, cu control manual. Pe lângă campania cu AI, echipa a rulat și o campanie Google Shopping tradițională, unde poate controla direct cine vede reclamele și cât se licitează per produs. Aceasta funcționează ca o plasă de siguranță, prinde clienții pe care campania cu AI îi ratează.

Combinația dintre cele două este secretul. Dacă ai folosi doar AI, riști să pierzi control. Dacă ai folosi doar campania manuală, ratezi oportunități pe care algoritmul le-ar fi descoperit. Împreună, se completează.

Ce s-a întâmplat în practică

În mai 2026, după implementarea acestei strategii, rezultatele au fost:

Buget cheltuit pe reclame: aproximativ 6.000 de lei

Vânzări generate direct din reclame: aproape 23.000 de lei

Număr de comenzi: 206

Cost mediu per comandă: 29 de lei, adică prețul unui prânz pentru a obține o vânzare

Față de luna anterioară, volumul de comenzi a crescut cu aproape 70 de comenzi, iar costul per comandă a scăzut cu 4 lei. Mai multe vânzări, mai ieftin per bucată.

Ce înseamnă ROAS și cum îl citești simplu

ROAS este un indicator pe care îl vei întâlni des dacă lucrezi cu o agenție de publicitate. Pe scurt, îți spune: pentru fiecare leu cheltuit pe reclame, câți lei ai câștigat înapoi din vânzări?

Un ROAS de 1 înseamnă că ai recuperat exact cât ai cheltuit, zero profit. Un ROAS de 2 înseamnă că ai dublu. În cazul de față, ROAS-ul a fost 3,77, adică aproape 4 lei venituri pentru fiecare leu investit.

Desigur, din acei 4 lei trebuie să scazi costul produselor, livrarea și alte cheltuieli. Dar punctul de plecare, eficiența reclamelor, este exact ce ai nevoie.

Ce face DoAds diferit față de cineva care „știe să facă reclame”

Există o diferență mare între cineva care știe să creeze o reclamă și o echipă care știe să construiască un sistem de publicitate profitabil. Iată ce oferă serviciile Google Ads de la DoAds concret:

A configurat măsurarea corect de la început. Fără date bune, optimizarea e imposibilă. Mulți antreprenori rulează campanii cu tracking defect și nici nu știu.

Fără date bune, optimizarea e imposibilă. Mulți antreprenori rulează campanii cu tracking defect și nici nu știu. A combinat tehnologia cu controlul uman. AI-ul Google e puternic, dar are nevoie de supraveghere. Campania clasică rulată în paralel a asigurat că niciun segment profitabil nu e ratat.

AI-ul Google e puternic, dar are nevoie de supraveghere. Campania clasică rulată în paralel a asigurat că niciun segment profitabil nu e ratat. A optimizat pentru valoare, nu pentru volum. E mai bine să ai 200 de comenzi profitabile decât 400 de comenzi pe care le vinzi în pierdere. Campaniile au fost setate să caute clienți cu coșuri mari, nu orice click.

Publicitatea online nu e complicată, dar nici nu e la întâmplare

Dacă ai un magazin online și simți că reclamele tale nu produc rezultatele pe care le aștepți, de cele mai multe ori problema nu e platforma. E strategia și modul în care e implementată.

DoAds este o agenție de marketing digital din Sibiu, fondată în 2017, specializată în creșterea vânzărilor online prin publicitate plătită bazată pe date. Echipa lor a gestionat peste 35 de milioane de euro în bugete publicitare și a generat vânzări de peste 250 de milioane de euro pentru clienții lor.

Dacă vrei să întelegi ce se întâmplă cu bugetul tău de publicitate și cum l-ai putea face mai eficient, află mai multe pe doads.ro.