[P] De ce firma ta poate primi oferte la panouri fotovoltaice cu diferențe mari de preț: cum le compari?

Trimiți o cerere de ofertă la două firme de panouri fotovoltaice și descoperi că există diferențe de 5.000-10.000 lei pentru sisteme aparent identice. Pe care să o crezi?

Ambele oferte panouri fotovoltaice par serioase - amândouă menționează panouri, invertor, montaj. Problema e că "sistem fotovoltaic complet" nu înseamnă același lucru pentru toți cei care îl scriu într-o ofertă.

De ce ofertele de panouri fotovoltaice nu sunt comparabile direct

Deoarece oricare din cele șapte elemente ale unei oferte (vezi mai jos care sunt) dintr-un sistem complet fi inclusă, exclusă sau menționată vag.

De aceea, două oferte cu prețuri diferite pot conține configurații complet diferite - branduri diferite, invertoare cu funcționalități diferite, sau piese lipsă care apar ulterior ca costuri suplimentare. Nu poți compara prețul total fără să știi exact ce este inclus.

Care sunt cele șapte elemencare care intră într-o ofertă completă?

O ofertă corectă specifică fiecare componentă cu brand, model și putere nominală. Verifică dacă include:

Panourile (brand, model, putere în Wp, număr de bucăți)

Invertorul - brand, model, putere în kW, tip (on-grid, hibrid, mono/trifazat)

Structura de prindere - tip și dacă e inclusă sau separată

Cablajul DC și elementele de conectică

Tabloul de protecție AC

Manopera de instalare

Racordarea ca prosumator și dosarul ANRE

Dacă oricare lipsește din ofertă, prețul nu e comparabil cu una care le include pe toate.

Unde apar frecvent diferențele de preț între oferte

Structura de prindere e componenta omisă des, deoarece prețul ei variază între 1.500 și 4.000 lei, în funcție de acoperiș - iar dacă nu e în ofertă, apare la montaj. Racordarea la rețea și dosarul de prosumator pot adăuga 300-800 lei la ofertă.

Al doilea factor e brandul componentelor. Un sistem cu panouri Tier 1 și invertor hibrid are un preț corect în 2026 între 2.200 și 3.800 lei per kWp instalat. Sub 2.000 lei per kWp ridică întrebări despre ce lipsește. O ofertă de la firma Trevora Electric, de exemplu, specifică exact brandul și modelul fiecărei componente, fără costuri ascunse la final.

Al treilea factor e tipul invertorului. Un invertor on-grid simplu costă mai puțin decât unul hibrid cu backup, dar dacă firma ta are nevoie de continuitate operațională, diferența de funcționalitate contează mai mult decât cea de preț.

Ce întrebări pui distrivuitorului înainte să semnezi oferta la panouri fotovoltaice

Care e prețul per kWp cu toate componentele incluse?

Structura de prindere și cablajul sunt în preț?

Racordarea ca prosumator și dosarul ANRE sunt incluse?

Care e brandul și modelul exact al invertorului?

Firma e autorizată ANRE pentru instalare?

Întrebări frecvente:

Cum calculez dacă prețul per kWp e corect?

Împarte prețul total la puterea sistemului în kWp. Un preț corect în 2026 e între 2.200 și 3.800 lei per kWp pentru un sistem complet. Sub 2.000 lei per kWp necesită clarificări.

E obligatorie autorizația ANRE pentru instalare?

Da. Cere dovada autorizației înainte să semnezi, altfel garanția poate fi anulată.

Diferența de preț dintre oferte poate fi justificată de brand?

Parțial. Brandurile Tier 1 diferă cu 100-200 EUR per sistem, nu cu mii de lei. O diferență mare vine de obicei cu componente lipsă sau tipuri diferite de invertor.

Mini-rezumat

Două oferte de panouri fotovoltaice cu prețuri diferite nu se pot compara corect aproape niciodată. Verifică dacă structura de prindere, cablajul, manopera și racordarea sunt incluse, cere prețul per kWp și brandul exact al fiecărei componente. Un preț corect în 2026 e între 2.200 și 3.800 lei per kWp. Sub această valoare, întreabă ce lipsește.

Vrei o ofertă panouri fotovoltaice cu toate componentele specificate transparent pentru firmă? Sună la 0748 961 004.

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