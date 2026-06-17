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[P] Cum schimbă codurile de reducere cumpărăturile în 2026

[P] Cum schimbă codurile de reducere cumpărăturile în 2026
Cum schimbă codurile de reducere cumpărăturile în 2026 | Sursa foto - cuponescu.ro
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Anul 2026 a adus o schimbare pe care o simte fiecare comerciant: românii cheltuiesc mai puțin și cântăresc mai atent fiecare achiziție. Dar prudența nu înseamnă că au încetat să cumpere, ci că au învățat să caute valoare înainte de a da banii. În acest tipar, un detaliu aparent minor (codul de reducere) cântărește tot mai greu în decizia finală.

Un consum în scădere, dar nu o renunțare la cumpărături

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în ianuarie-aprilie 2026 cu 5,8% față de anul trecut, cea mai amplă contracție de după pandemie, cu scăderi la produsele nealimentare (-8,7%), alimente (-3,8%) și carburanți (-2,0%). Eurostat a plasat România pe primul loc în UE la declinul vânzărilor din aprilie. Concluzia: românii nu au încetat să cumpere, au început să cumpere altfel.

Consumatorul prudent caută valoare

Studiul Shopfully „The State of Shopping 2026”, realizat pe 6.605 respondenți din opt țări europene, conturează un cumpărător român strategic: compară prețuri în mai multe magazine, urmărește activ promoțiile și taie achizițiile neesențiale. Aceeași direcție o confirmă și EY Consumer Index 2026, în care prețul a devenit criteriul dominant pentru 92% dintre consumatori, în creștere de la 82% în 2025, iar interesul pentru reduceri a atins maximul ultimilor ani.

Aici intervine codul de reducere

Codul de reducere nu mai este un simplu bonus, ci factorul care transformă ezitarea în decizie. Comportamentul online este elocvent: 62% dintre cumpărători caută activ un cod înainte de a finaliza comanda, 15% abandonează coșul dacă nu găsesc o reducere, iar 86% sunt mai dispuși să încerce un magazin nou când au un cupon. Pentru comerciant, asta înseamnă o rată de conversie mai mare: un cupon bine plasat elimină obstacolele din pasul final și recuperează clienții care altfel ar fi plecat cu coșul gol. Mai mult, circa 31% cumpără mai mult decât intenționau când au un cupon la îndemână: reducerea nu doar salvează vânzarea, ci adesea o mărește.

Cuponescu.ro: coduri reducere actualizate zilnic

Aici se potrivește Cuponescu.ro. Platforma adună într-un singur loc coduri de reducere și oferte verificate, actualizate zilnic, de la sute de magazine din România. În loc să caute cel mai bun preț pe mai multe site-uri, cumpărătorul găsește reducerile relevante înainte de a comanda. Pentru utilizator, beneficiul e simplu: cumpără cu încredere, la cel mai bun preț. Pentru magazine, înseamnă trafic cu intenție ridicată de cumpărare, fix la momentul deciziei. Într-un an în care fiecare leu e cântărit, codurile de reducere nu înseamnă a cheltui mai mult fără rost, ci a cumpăra mai inteligent: mai mult pentru același buget.

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