[P] Cum schimbă codurile de reducere cumpărăturile în 2026

Anul 2026 a adus o schimbare pe care o simte fiecare comerciant: românii cheltuiesc mai puțin și cântăresc mai atent fiecare achiziție. Dar prudența nu înseamnă că au încetat să cumpere, ci că au învățat să caute valoare înainte de a da banii. În acest tipar, un detaliu aparent minor (codul de reducere) cântărește tot mai greu în decizia finală.

Un consum în scădere, dar nu o renunțare la cumpărături

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică , volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în ianuarie-aprilie 2026 cu 5,8% față de anul trecut, cea mai amplă contracție de după pandemie, cu scăderi la produsele nealimentare (-8,7%), alimente (-3,8%) și carburanți (-2,0%). Eurostat a plasat România pe primul loc în UE la declinul vânzărilor din aprilie. Concluzia: românii nu au încetat să cumpere, au început să cumpere altfel.

Consumatorul prudent caută valoare

Studiul Shopfully „The State of Shopping 2026” , realizat pe 6.605 respondenți din opt țări europene, conturează un cumpărător român strategic: compară prețuri în mai multe magazine, urmărește activ promoțiile și taie achizițiile neesențiale. Aceeași direcție o confirmă și EY Consumer Index 2026, în care prețul a devenit criteriul dominant pentru 92% dintre consumatori, în creștere de la 82% în 2025, iar interesul pentru reduceri a atins maximul ultimilor ani.

Aici intervine codul de reducere

Codul de reducere nu mai este un simplu bonus, ci factorul care transformă ezitarea în decizie. Comportamentul online este elocvent: 62% dintre cumpărători caută activ un cod înainte de a finaliza comanda, 15% abandonează coșul dacă nu găsesc o reducere, iar 86% sunt mai dispuși să încerce un magazin nou când au un cupon. Pentru comerciant, asta înseamnă o rată de conversie mai mare: un cupon bine plasat elimină obstacolele din pasul final și recuperează clienții care altfel ar fi plecat cu coșul gol. Mai mult, circa 31% cumpără mai mult decât intenționau când au un cupon la îndemână: reducerea nu doar salvează vânzarea, ci adesea o mărește.

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