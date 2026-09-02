One United Properties spune că și-a închiriat integral clădirile moderne de birouri. Compania estimează chirii de 45 milioane EUR în 2027

One United Properties (BVB: ONE) anunță că spațiile din clădirile sale moderne de birouri au ajuns la un grad de contractare de 100%, într-o perioadă în care oferta nouă de spații office din București rămâne redusă.

Portofoliul vizat însumează peste 140.000 de metri pătrați de suprafață închiriabilă și include One Tower, One Cotroceni Park Office - fazele 1 și 2, One Victoriei Plaza și One Technology District. Ultimul proiect a fost dezvoltat pentru compania germană Infineon Technologies și este închiriat în baza unui contract pe 15 ani.

În plus, One Gallery, proiectul comercial dezvoltat în fosta Hală Ford și aflat încă în curs de finalizare, este deja pre-închiriat integral.

Piața de birouri din București: nicio livrare nouă în prima jumătate a anului

Gradul ridicat de ocupare vine într-un context în care pe piața de birouri din București există puține proiecte noi.

Potrivit datelor Cushman & Wakefield Echinox, în prima jumătate a anului 2026 nu a fost finalizat niciun proiect nou de birouri în Capitală.

Rata de neocupare a spațiilor moderne a coborât la 11,6% la sfârșitul trimestrului al doilea, cel mai redus nivel după trimestrul al treilea din 2020.

În același timp, cererea netă - adică închirierile generate în principal de extinderi, relocări cu suprafață suplimentară și intrări noi pe piață - a reprezentat 73% din activitatea totală de închiriere din primul semestru, față de 53% în aceeași perioadă din 2025.

Volumul total al tranzacțiilor de închiriere a ajuns la aproximativ 109.500 mp în București în primele șase luni din 2026, cu 10% sub nivelul din perioada similară a anului trecut.

Datele indică, așadar, o piață în care oferta nouă este redusă, iar o parte tot mai mare a tranzacțiilor este generată de cerere nouă, nu doar de renegocierea contractelor existente.

Ce companii au birouri în proiectele One

Cel mai mare dintre proiectele office ale dezvoltatorului este One Cotroceni Park Office. Cele două faze însumează 82.798 mp GLA și găzduiesc companii precum Siemens Energy, Ford, DP World, Deutsche Bahn, Stripe, Cencora și BAT Global Business Solutions.

One Tower are 24.073 mp GLA, iar printre chiriași se numără Saint-Gobain, CBRE, McCann Worldgroup România, CMS și Sanador.

One Victoriei Plaza, cu o suprafață de 12.000 mp GLA, găzduiește sediul central din România al Intesa Sanpaolo Bank.

Un caz diferit este One Technology District, cu 21.514 mp GLA, inclusiv laboratoare. Întregul imobil este închiriat Infineon Technologies printr-un contract pe 15 ani și a fost construit pentru centrul de cercetare și dezvoltare al producătorului german de semiconductori.

45 milioane EUR din chirii estimate pentru 2027

Pentru One United Properties, dezvoltările comerciale au rolul de a genera venituri recurente, în paralel cu activitatea principală de dezvoltare și vânzare a proiectelor rezidențiale.

Compania estimează că portofoliul de închirieri va genera în 2027 chirii anuale nominale NNN de 45 milioane EUR. Într-un contract de tip „triple net”, anumite costuri asociate proprietății sunt suportate separat de chiriaș, pe lângă chiria de bază.

One și-a stabilit ca obiectiv să ajungă până la sfârșitul lui 2026 la un portofoliu comercial de aproximativ 195.000 mp GLA, care să includă atât proiectele de birouri, cât și active de retail și hoteliere.

Până în 2030, dezvoltatorul vizează un portofoliu destinat închirierii de peste 300.000 mp GLA, active cu o valoare brută de peste 1 miliard EUR și chirii anuale nominale NNN de peste 75 milioane EUR.

Peste 16.000 de locuri de muncă în clădirile dezvoltate de companie

One mai susține că infrastructura de birouri și comercială dezvoltată începând din 2019 găzduiește activități care susțin peste 16.000 de locuri de muncă.

Potrivit companiei, activitățile desfășurate în aceste clădiri au generat până acum taxe și impozite de peste 7 milioane EUR către bugetele locale.

One United Properties este listată la Bursa de Valori București sub simbolul ONE și dezvoltă proiecte rezidențiale, de birouri și comerciale.