Olanda anunță noua taxă de drum 2026, pentru camioane, inclusiv cele străine, pe bază de dispozitiv OBU

Autoritatea olandeză pentru vehicule (RDW) a anunțat, marți, într-un comunicat transmis, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că Țările de Jos vor introduce noua taxa de drum pentru camioane, inclusiv cele străine, pe bază de dispozitiv de bord OBU.

Taxa olandeză de drum se va aplica de la 1 iulie 2026, a menționat RDW.

Din această dată, proprietarii de camioane vor plăti o taxă pe kilometru.

„Acest lucru este valabil și pentru vehiculele străine, măsură deja în vigoare în alte câteva țări europene. Taxa de drum pentru camioane se aplică pe aproape toate autostrăzile olandeze și pe unele drumuri regionale și municipale” - a menționat autoritatea.

De asemenea, Euro-vinieta pentru Țările de Jos va expira la 1 iulie 2026.

Conform estimărilor, peste 725.000 de camioane străine unice străbat anual șoselele olandeze.

Camioanele trebuie echipate cu dispozitiv OBU

Taxa de drum pentru camioane se aplică camioanelor olandeze și străine din categoriile N2 și N3. Acestea au o masă maximă autorizată de peste 3.500 kg.

Vehiculele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord (OBU) funcțională pentru a plăti taxa de drum. Aparatul înregistrează distanța parcursă.

Pentru a obține un dispozitiv OBU, proprietarii de camioane încheie un contract cu un furnizor de servicii. Furnizorul pune la dispoziție dispozitivul OBU necesar și se ocupă de plata taxei de drum pentru camioane. OBU trebuie să fie activat în permanență pe durata conducerii în Țările de Jos.

Nu este posibilă achiziționarea de bilete pentru rute individuale în Țările de Jos.

La fel ca Germania și Belgia, Țările de Jos au două tipuri de furnizori.

Furnizorii de servicii EETS oferă un dispozitiv OBU care funcționează în mai multe țări. În realitate, aceste unități de bord sunt adesea furnizate de furnizorii de carduri de combustibil.

NedLinq oferă o unitate de bord care funcționează numai în Țările de Jos. Acest furnizor oferă, de asemenea, unități de schimb în cazul defectării unității de bord.

Aveți deja o unitate de bord?

Mulți proprietari de camioane străine au deja un OBU. Majoritatea furnizorilor vă vor permite să extindeți aria de acoperire a serviciilor în Țările de Jos. Dispozitivele OBU oferite de furnizorii naționali de servicii din Germania și Belgia, Toll Collect și Satellic, nu vor funcționa în Țările de Jos.

Începând cu 1 iulie 2026, fiecare camion N2 sau N3 care intră în Țările de Jos trebuie să fie echipat cu un dispozitiv OBU funcțional pus la dispoziție de un furnizor autorizat. În caz contrar, proprietarul vehiculului poate fi amendat. Țările de Jos subliniază că vor impune respectarea normelor încă de la introducerea taxei de drum pentru camioane.

De ce se introduce taxa de drum pentru camioane

Taxa de drum pentru camioane este concepută pentru a taxa proprietarii de camioane pe kilometru.

Autoritățile olandeze susțin că taxa de drum contribuie la creșterea durabilității și eficienței transporturilor.

Cu cât vehiculul este mai curat și mai ușor, cu atât este mai mică valoarea per kilometru. Prin urmare, taxa de drum pentru camioane stimulează investițiile în vehicule ecologice și eficiente. Tariful pe kilometru se calculează în funcție de masa maximă autorizată (a ansamblului rutier), pe clasa de emisii de CO2 și, în unele cazuri, pe clasa de emisii Euro.

Ratele și instrumentul de calcul al acestora pot fi găsite accesând www.trucktoll.nl.

O mare parte din veniturile obținute din taxele de drum pentru camioane este destinată subvențiilor pentru îmbunătățirea sustenabilității sectorului.

Campanie internațională de informare

Țările de Jos au lansat o campanie internațională de informare. În plus, furnizorii de servicii și furnizorii de carduri de combustibil își informează în mod activ clienții cu privire la introducerea taxei de drum pentru camioane în Țările de Jos.

