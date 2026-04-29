Înscrieri online 2026: ANAF ține 8 seminare în luna mai despre Declarația unică – Formular 212

Înscrieri online 2026: ANAF ține 8 seminare în luna mai despre Declarația unică – Formular 212
Sursă: © May1985 | Dreamstime.com

ANAF a publicat lista celor opt seminare online ce se vor desfășura în luna mai 2026, dedicate în principal completării și depunerii Declarației unice (formular 212). 

Webinarele au o durată de două ore, iar capacitatea maximă este de 500 de participanți pentru fiecare sesiune.

Iată lista seminarelor online din luna mai 2026:

  1. Joi, 7 mai, ora 12:00 - Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul anual impozabil realizat din activități independente impuse în sistem real - completarea Declarației unice - formular 212;
  2. Joi, 14 mai, ora 10:00 - Completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
  3. Vineri, 15 mai, ora 11:00 - Tratamentul fiscal al veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă și completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în cazul acestor venituri;
  4. Luni, 18 mai, ora 10:00 - Completarea şi depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale de către persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II);
  5. Marți, 19 mai, ora 10:00 - Completarea și depunerea noului model al Declarației unice;
  6. Miercuri, 20 mai, ora 9:30 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal;
  7. Joi, 21 mai, ora 12:00 - Declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, veniturile din investiții și alte venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) din Codul fiscal;
  8. Vineri, 22 mai, ora 10:00 - Regimul fiscal aplicabil veniturilor obținute din apicultură.

Înscrierile se fac AICI, până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.

ANAF acordă un credit fiscal rambursabil firmelor românești, pentru activitățile de cercetare, din anul 2026. „Facilitatea devine avantajoasă” – cred consultanții

Calendar ANAF mai 2026: Obligații fiscale pentru firme și alți contribuabili

GDPR

GDPR 2026: 35.000 EUR, amendă pentru operatorul mai multor platforme de jocuri de noroc. A mai fost sancționat și anul trecut

OFICIAL Procedura de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și Formularul 060, actualizate

OUG 32-2026-angajare lucratori straini in Romania

Guvernul Bolojan restricționează angajarea muncitorilor străini în România – OUG 32/2026, în Monitorul Oficial. Amenzi de până la 40.000 lei pentru firmele românești contraveniente

bani_lei_mana

Mesajul antreprenorilor RBL pentru guvernanți: Un patron din România „interacționează cu statul ca și cum ar naviga un labirint desenat de Kafka” / E nevoie de un pact de stabilitate și creștere rconomică incluzivă

ANAF

Controale ANAF: Antifrauda va putea verifica situațiile fiscale personale, pentru impozitarea cu 70% pe veniturile din surse neidentificate obținute de persoane fizice (proiect de ordin)

anaf

Informare ANAF pentru firme: 2 iunie 2026 – termen limită de depunere a situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru încălcarea acestor obligații

ANAF-site

ANAF: Românii cu PFA, venituri din crypto, chirii, activități independente, investiții și altele au primit bonificații de 43,5 milioane lei, la impozit