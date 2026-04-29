Înscrieri online 2026: ANAF ține 8 seminare în luna mai despre Declarația unică – Formular 212

ANAF a publicat lista celor opt seminare online ce se vor desfășura în luna mai 2026, dedicate în principal completării și depunerii Declarației unice (formular 212).

Webinarele au o durată de două ore, iar capacitatea maximă este de 500 de participanți pentru fiecare sesiune.

Iată lista seminarelor online din luna mai 2026:

Joi, 7 mai, ora 12:00 - Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul anual impozabil realizat din activități independente impuse în sistem real - completarea Declarației unice - formular 212; Joi, 14 mai, ora 10:00 - Completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor; Vineri, 15 mai, ora 11:00 - Tratamentul fiscal al veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă și completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în cazul acestor venituri; Luni, 18 mai, ora 10:00 - Completarea şi depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale de către persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II); Marți, 19 mai, ora 10:00 - Completarea și depunerea noului model al Declarației unice; Miercuri, 20 mai, ora 9:30 - Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal; Joi, 21 mai, ora 12:00 - Declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, veniturile din investiții și alte venituri prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) din Codul fiscal; Vineri, 22 mai, ora 10:00 - Regimul fiscal aplicabil veniturilor obținute din apicultură.

Înscrierile se fac AICI, până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.