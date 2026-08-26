O companie daneză pregătește proiecte de peste 2.300 MW în România. Numai investiția eoliană din Botoșani depășește 1 miliard EUR

Compania daneză Eurowind Energy a obținut Avizele Tehnice de Racordare pentru șapte proiecte de energie regenerabilă din România, cu o capacitate cumulată de 2.307,4 MW. Aproape jumătate din această capacitate este concentrată în județul Botoșani, unde compania pregătește nouă parcuri eoliene de 1.188 MW, pentru care investiția estimată depășește 1 miliard EUR. Proiectele ar urma să fie conectate la sistemul energetic după 2030, însă realizarea lor depinde inclusiv de consolidarea rețelei electrice.

Avizele au fost obținute în luna iunie 2026 și vizează proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare în baterii care urmează să fie dezvoltate în județele Constanța, Prahova, Botoșani, Brăila și Galați, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Cel mai mare proiect dintre cele șapte este cel din Botoșani, de 1.188 MW, urmat de proiectul eolian Albești, de 900 MW, în județul Constanța.

La Mănești, în Prahova, compania pregătește un proiect fotovoltaic de 49 MW, însoțit de un sistem de stocare în baterii.

Alte patru proiecte eoliene sunt planificate la Stăncuța, în Brăila - 49,6 MW, respectiv Liești - 49,6 MW, Slobozia Conachi - 49,6 MW și Pechea - 21,6 MW, în județul Galați.

Nouă parcuri eoliene și peste 1 miliard EUR în Botoșani

Investiția de cea mai mare amploare este pregătită în nordul țării.

În Botoșani, Eurowind intenționează să construiască etapizat nouă parcuri eoliene, cu o capacitate instalată totală de aproximativ 1.188 MW. Calendarul actual prevede începerea lucrărilor în jurul anului 2031.

Compania anunțase proiectul în martie 2025, când estima investiția totală la peste 1 miliard EUR. La acel moment, proiectul avea o capacitate țintă de circa 1.200 MW, iar Eurowind securizase deja drepturile de utilizare a terenurilor, depusese cererea pentru racordarea la rețea și obținuse certificatul inițial de urbanism.

Obținerea Avizului Tehnic de Racordare marchează astfel o nouă etapă în dezvoltarea investiției.

Compania susține că proiectul ar putea contribui inclusiv la creșterea capacității României de a exporta energie în regiune.

Ce poate ține pe loc cei peste 2.300 MW

Obținerea avizelor de racordare nu înseamnă însă că toate aceste capacități vor intra rapid în producție.

Eurowind spune că proiectele sunt prevăzute pentru conectarea la Sistemul Energetic Național după 2030, iar finalizarea investițiilor depinde de consolidarea rețelei electrice și de obținerea în timp util a autorizațiilor de construire.

„Proiectele sunt prevăzute pentru conectare la sistemul energetic național după 2030, însă conectarea lor și finalizarea investiției depind de consolidarea rețelei și obținerea în timp util a autorizațiilor de construcție”, a declarat Adrian Dobre, Country Manager Eurowind Energy România.

Compania afirmă că lucrează cu operatorii de rețea și autoritățile pentru pregătirea proiectelor.

Eurowind are în prezent în România un pipeline de aproximativ 7,5 GW, aflat în diferite stadii de dezvoltare.

Compania mai are 138 MW în construcție

În paralel cu proiectele pentru care a obținut noile avize, compania a început deja lucrările la parcurile eoliene Frumușița și Vector, din județul Galați, și Pecineaga Nord-Est, din Constanța.

Cele trei proiecte însumează 138 MW.

Eurowind Energy România are în prezent 184 MW în operare, inclusiv un sistem de stocare în baterii de 60 MW la Teiuș. Portofoliul operațional mai include patru parcuri fotovoltaice - Hălchiu, Măgurele, Pufești și Teiuș - și un parc eolian la Pecineaga.

Compania daneză activează pe piața românească din 2011. La nivel internațional, Eurowind Energy este specializată în dezvoltarea, construcția și operarea proiectelor eoliene, fotovoltaice, de hidrogen, biogaz și stocare în baterii. Grupul are peste 700 de angajați și operațiuni în 16 piețe din Europa și Statele Unite.