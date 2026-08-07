Comisia Europeană, acord pentru lansarea constelației de sateliți IRIS2. Când vor avea loc primele lansări în spațiu

Comisia Europeană și consorțiul SpaceRISE anunță că au încheiat negocierile și au semnat un acord de punere în aplicare pentru lansarea IRIS2, noua constelație emblematică de sateliți a Uniunii Europene.

Acordul, printre altele, adaugă 66 sateliți pe orbita joasă a Pământului la program, aducând constelația principală la 348 de sateliți și mutând-o de la planificare la implementarea pe scară largă, transmite Comisia.

Negocierile, care au început în ianuarie, au confirmat parametrii-cheie ai programului și ajustările necesare, inclusiv proiectarea, capacitatea sistemului, calendarul de implementare, prețul-țintă și investițiile operatorilor privați. În temeiul acordului, producătorii europeni s-au angajat să furnizeze sateliți suplimentari, proiectați cu o reziliență sporită. Următorii pași concreți sunt acum în vigoare pentru a realiza primele lansări până în 2029.

Odată operațională, constelația va oferi o conectivitate suverană, sigură și fiabilă pentru guvernele europene, forțele de apărare și securitate și serviciile de urgență din întreaga Europă.

Comisia, Agenția Spațială Europeană și Agenția UE pentru Programul spațial, împreună cu consorțiul SpaceRISE și cu partenerii industriali europeni, au definit următoarele etape necesare pentru realizarea IRIS2. Printre acestea se numără :

finalizarea proiectării detaliate a constelației de sateliți;

detaliate a constelației de sateliți; pregătirea construcției de sateliți și a infrastructurii terestre securizate;

de sateliți și a infrastructurii terestre securizate; securizarea serviciilor de lansare;

serviciilor de lansare; implementarea progresivă a serviciilor de conectivitate operațională începând cu 2029.

Viitoarea constelație va cuprinde 348 de sateliți, constând din 330 de sateliți pe orbita joasă a Pământului și 18 sateliți pe orbita medie a Pământului, cu elemente opționale suplimentare pentru a sprijini misiuni specifice.

O constelație consolidată pentru securitate și reziliență

Pentru a răspunde unui mediu de securitate în schimbare, CE a mărit capacitatea IRIS2 dincolo de proiectul inițial. Un strat dedicat al unui număr suplimentar de 66 de sateliți cu orbită terestră înaltă și joasă va consolida capabilitățile pentru serviciile de apărare, securitate și urgență, îmbunătățindu-i și mai mult arhitectura.

Consolidarea va spori capacitatea guvernamentală sigură cu 60% în cadrul UE și cu 54% la nivel mondial, extinzând în același timp în mod semnificativ capacitatea Europei de a sprijini misiunile critice în timpul crizelor.

IRIS2 va fi construit printr-o abordare puternică a Echipei Europa, care combină expertiza Comisiei Europene, a statelor membre, a Agenției Spațiale Europene, a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și a industriei europene. În cadrul parteneriatului public-privat, consorțiul SpaceRISE (format din SES, EUTELSAT și HISPASAT) și producătorii europeni s-au angajat să furnizeze infrastructura spațială și terestră necesară pentru a respecta calendarul accelerat.

Echipa industrială include companii spațiale europene majore, cum ar fi Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB și Aerospacelab, împreună cu numeroase companii din lanțul de aprovizionare european. Prin concepție, programul va genera, de asemenea, oportunități pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile cu capitalizare medie care dezvoltă tehnologii spațiale inovatoare.

Constelația de sateliți va permite utilizatorilor guvernamentali autorizați din statele membre ale UE și din țările participante, în prezent Norvegia și Islanda, să comunice în condiții de siguranță și în mod continuu în timpul operațiunilor critice. Indiferent dacă răspunde situațiilor de urgență, protejează infrastructura critică sau sprijină misiunile de securitate, IRIS2 va oferi Europei o capacitate de conectivitate autonomă și rezilientă.

Asigurarea unui bun raport costuri-beneficii

Implementarea mai rapidă și creșterea capacității necesare pentru nevoile în materie de apărare și securitate înseamnă o investiție suplimentară în bugetul programului. Această investiție va sprijini îmbunătățirea tehnologiilor prin satelit și implementarea constelației extinse, asigurând în același timp utilizarea eficientă a resurselor existente ale programului. Finanțarea va proveni dintr-o combinație de resurse bugetare ale UE pentru perioada 2028-2034 și investiții suplimentare din partea statelor membre și a țărilor terțe.

Statele membre consolidează deja IRIS2 prin investiții naționale pentru a răspunde unor nevoi suplimentare specifice. Polonia și Ungaria au angajat deja 656 milioane EUR și, respectiv, 500 milioane EUR, în timp ce Spania a anunțat investiții cuprinse între 1,6 și 2 miliarde EUR. Alte contribuții ale statelor membre sunt în curs de examinare, acordurile relevante fiind în prezent în curs de finalizare.

Cu o foaie de parcurs clară care stabilește etapele următoare, Comisia a trimis o scrisoare oficială Parlamentului European și statelor membre pentru a le informa cu privire la rezultatul negocierilor și la etapa de punere în aplicare.

Sub conducerea Comisiei și a expertizei tehnice a Agenției Spațiale Europene, consorțiul SpaceRISE va accelera acum dezvoltarea programului. Aceasta include fabricarea de sateliți, achiziționarea de servicii de lansare și dezvoltarea unei infrastructuri terestre securizate pentru a asigura desfășurarea în timp util a constelației.