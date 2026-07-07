Investitorul Therme București, CVC, varsă pe piață finanțări de 3 miliarde EUR, printr-un fond de investiții destinat companiilor mature din Europa

Compania internațională de investiții CVC Capital Partners, care a investit și în centrul de agrement Therme de lângă București, a lansat un fond de investiții în valoare de 3 miliarde EUR, pentru finanțarea sau preluarea unor companii mature din Europa.

Firma de investiții a anunțat, luni, finalizarea campaniei de strângere de capital pentru fondul CVC Capital Partners Catalyst III, care a ajuns astfel la o valoarea totală de 3 miliarde de euro, aproape dublu față de precedentul fond similar, care s-a oprit la 1,75 miliarde EUR.

Noul fond de private equity investește sume de până la 250 de milioane EUR, în schimbul unor pachete de acțiuni, în companii europene de dimensiuni medii, orientate spre creștere, în diferite sectoare de business.

Fondul Catalyst III a realizat deja două investiții, prin achiziția companiilor WithSecure la sfârșitul anului 2025, și WillowWood, în iunie 2026.

„Închiderea cu succes a acestui fond reprezintă un moment important în extinderea continuă a activității noastre de private equity, ca lider în piață. Aceasta reflectă nu doar încrederea puternică a investitorilor în istoricul nostru pe termen lung de creare a valorii în diferite etape ale ciclurilor de piață, ci și încrederea pe care aceștia o au în platforma noastră, în echipa noastră și în capacitatea noastră de a inova pe piețele private. Bazându-se pe punctele forte ale rețelei CVC, CVC Catalyst ne consolidează și mai mult capacitatea de a lucra cu companii de înaltă calitate și cu echipe de management performante, valorificând oportunitățile atractive și în continuă evoluție din segmentul european mid-market”, a declarat Rob Lucas, CEO al CVC.

În iunie 2025, CVC Capital Partners a făcut o companie joint venture cu dezvoltatorul de centre de agrement Therme Group, fondat de omul de afaceri român Robert Hanea. Noua companie de holding astfel creată, Therme Horizon, cuprinde centrele spa din România (Therme București, localizat în Balotești) și Germania (Therme Erding). Valoarea totală a tranzacției a fost evaluată la 1 miliard EUR.