Investitorii cer Amazon, Microsoft şi Google mai multă transparenţă privind consumul de apă şi energie al centrelor de date

Amazon, Microsoft şi Google se confruntă cu presiuni din partea investitorilor pentru a oferi mai multe informaţii despre impactul asupra mediului al centrelor lor de date din SUA după ce unele proiecte de miliarde de dolari au fost abandonate recent din cauza opoziţiei comunităţilor locale, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Peste o duzină de investitori încearcă să obţină mai multă transparenţă înaintea adunărilor generale ale acţionarilor din această primăvară, dorind detalii privind consumul de apă şi măsurile de conservare adoptate de giganţii tehnologici, potrivit unor discuţii purtate de Reuters cu investitori.

Firma Trillium Asset Management, cu sediul la Boston şi active de peste 4 miliarde dolari, a depus în decembrie o rezoluţie adresată Alphabet, compania-mamă a Google, solicitând clarificări privind modul în care compania îşi va îndeplini obiectivele climatice în condiţiile în care necesarul de energie al centrelor de date creşte rapid.

Alphabet a promis în 2020 că îşi va reduce emisiile la jumătate şi va utiliza energie fără carbon până în 2030. Totuşi, potrivit Trillium, emisiile au crescut cu 51%, ceea ce îi lasă pe investitori „în întuneric” în privinţa planului companiei de a-şi atinge obiectivele.

Investitorii sunt preocupaţi şi de consumul de apă al centrelor de date. În 2025, centrele de date din America de Nord au utilizat aproape 1.000 de miliarde de litri de apă, potrivit companiei de cercetare Mordor Intelligence, o cantitate aproximativ egală cu consumul anual al oraşului New York.

Deşi companii precum Meta, Google, Amazon şi Microsoft au început să utilizeze sisteme de răcire în circuit închis, care reduc semnificativ consumul de apă, datele privind utilizarea acesteia diferă de la o companie la alta.

Raportul de mediu al Meta pentru 2025 arată consumul de apă pentru centrele pe care compania le deţine, dar nu şi pentru cele închiriate sau aflate în construcţie. Utilizarea totală a crescut cu 51%, de la 3.726 megalitri în 2020 la 5.637 megalitri în 2024, suficient pentru a alimenta peste 13.000 de locuinţe timp de un an.

Google a publicat date privind centrele de date pe care le deţine sau le închiriază, dar nu şi pentru cele operate de terţi. Microsoft a raportat consumul total de apă în raportul său de sustenabilitate, însă fără detalii pentru fiecare locaţie. Amazon nu a prezentat consumul total de apă, oferind în schimb date privind consumul raportat la unitatea de energie utilizată.

Investitorii spun că datele detaliate la nivelul fiecărui centru sunt esenţiale pentru a evalua riscurile operaţionale şi impactul asupra comunităţilor locale.

„Nu am văzut suficiente informaţii despre consumul de apă şi impactul asupra comunităţilor locale”, a declarat Jason Qi, analist principal în tehnologie la Calvert Research and Management.

Un purtător de cuvânt al Amazon a spus că firma publică din ce în ce mai multe date despre consumul de apă la nivelul fiecărei locaţii şi că investeşte în eficienţă energetică şi în reducerea utilizării apei. Microsoft a afirmat că sustenabilitatea mediului este o valoare centrală a companiei şi că lucrează la soluţii pe termen lung.

Google nu a comentat solicitarea Reuters, iar Meta nu a răspuns imediat.

Dan Diorio, vicepreşedinte al Data Center Coalition, un grup de lobby care reprezintă mari companii tehnologice, a spus că dialogul cu comunităţile locale a devenit o prioritate în ultimul an, iar transparenţa privind consumul de energie şi apă este esenţială pentru a demonstra că aceste proiecte nu vor pune presiune pe resursele locale.