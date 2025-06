Înscrieri 2025: Startup-urile „verzi” din România pot intra într-un accelerator de afaceri susținut de o companie petrolieră

Startup-urile românești care dezvoltă tehnologii „verzi” se pot înscrie într-un accelerator de afaceri susținut de Rompetrol, program prin care echipe participante la edițiile anterioare au obținut finanțări totale de peste 600.000 EUR.

Înscrierile la programul Romania ClimAccelerator, ediția a cincea, se fac în perioada 11 iunie - 11 august 2025.

„Romania ClimAccelerator este o rampă reală de lansare pentru idei sustenabile care pot schimba lumea. Până acum, am accelerat 105 startupuri verzi, am oferit finanțări de peste 600.000 de euro și am lucrat alături de 111 mentori și experți din ecosistemul greentech din România”, a spus Oana Craioveanu, CEO & Co-fondator Impact Hub Bucharest, unul dintre organizatori.