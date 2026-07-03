Informare ANAF: Termen în iulie pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

Protecția Consumatorilor a luat la verificat influencerii români: N-au marcat reclamele și conținutul cu AI

Protecția Consumatorilor a verificat 10 influenceri din România pentru a vedea dacă își marchează corect publicitatea și pentru a verifica modul în care aceștia utilizează conținutului generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) susține că 70% dintre influencerii care au folosit materiale generate sau modificate cu AI nu au...