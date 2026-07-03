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Informare ANAF: Termen în iulie pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

Informare ANAF: Termen în iulie pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale
Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Luni, 6 iulie 2026, este termenul pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Astfel, după caz, contribuabilii depun: 

  • Formularul 010 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.
  • Formularul 013 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente. 
  • Formularul 015 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România. 
  • Formularul 016 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. 
  • Formularul 020 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal. 
  • Formularul 030 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal. 
  • Formularul 040 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituțiile publice.  
  • Formularul 070 - Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. 

sau

  • Formularul 700 - Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Accesează calendarul complet ANAF cu obligațiile fiscale pe luna iulie 2026.

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Informare ANAF: Termen în iulie pentru depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale

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