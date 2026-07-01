INFOGRAFIC De la 1 iulie 2026 au crescut și amenzile rutiere, odată cu majorarea salariului minim. Ce sancțiuni riscă firmele

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, a crescut și valoarea punctului de amendă, de la 202,5 lei la 216,25 lei. Astfel, toate amenzile rutiere calculate în funcție de punctul de amendă sunt mai mari, inclusiv cele aplicate operatorilor de transport și șoferilor profesioniști.

Creșterea salariului minim de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu data 1 iulie 2026 a fost decisă prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial în luna martie.

Potrivit Codului rutier, un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, începând de miercuri, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei.

Amenzi rutiere usturătoare pentru firme, de la 1 iulie 2026

Clasa a V-a de sancțiuni din Codul rutier vizează firmele și presupune amenzi cuprinse între 21 și 100 puncte-amendă. În valoare concretă, acestea înseamnă amenzi între 4.541,25 lei și 21.625 lei pentru firme.

Creșterea punctului de amendă duce la sancțiuni mai mari, iar la nivel maxim acestea sunt cu 1.375 de lei mai ridicate.

Printre altele, firmele pot fi sancționate pentru:

necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;

dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă.

Imagine generată cu AI

Persoanele fizice (șoferii) sunt sancționate pentru abaterile obișnuite din trafic, iar acestea sunt încadrate în clasele I-IV de sancțiuni din Codul rutier:

clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă - 432,50 lei sau 648,75 lei

clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă - 865,00 lei sau 1.081,25 lei

clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă - 1.297,50 lei – 1.730 lei

clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă - 1.946,25 lei – 4.325 lei

Salariul minim a crescut de la 1 iulie 2026. Cât este netul și ce cost total suportă firmele

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut cu aproximativ 6,8%, în toată România, inclusiv în firmele private, de la 4.050 de lei lunar la 4.325 de lei lunar, dar s-a redus suma netaxabilă.

Acum, salariul minim brut de 4.325 de lei cuprinde o sumă de 200 de lei netaxabilă. Astfel, salariul net este de 2.699 de lei, bani primiți „în mână” de angajat. Angajatorul suportă un cost total de 4.418 de lei la salariul minim, cu impozitul și contribuțiile sociale aferente. În aceste condiții, cheltuiala salarială a firmelor a crescut cu 284 de lei, odată cu majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026.