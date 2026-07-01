Salariul minim 2026 a crescut, inclusiv în firmele private: cât primește net angajatul și ce cost suportă patronul

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut cu aproximativ 6,8%, în toată România, inclusiv în firmele private, de la 4.050 de lei lunar la 4.325 de lei lunar, dar s-a redus suma netaxabilă.

Acum, salariul minim brut de 4.325 de lei cuprinde o sumă de 200 de lei netaxabilă. Astfel, salariul net este de 2.699 de lei, bani primiți „în mână” de angajat. Angajatorul suportă un cost total de 4.418 de lei la salariul minim, cu impozitul și contribuțiile sociale aferente. În aceste condiții, cheltuiala salarială a firmelor a crescut cu 284 de lei, odată cu majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026.

Salariul minim net mai crește și prin deducerile personale suplimentare acordate în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținerea salariatului, conform art. 77 din Codul Fiscal.

Creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 a fost decisă prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial în luna martie:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”, prevede HG 146/2026.

Anterior (mai exact, în perioada 1 ianuarie 2025-30 iunie 2026), salariul minim brut lunar era de 4.050 de lei, iar suma minimă netaxabilă era de 300 de lei. Angajații primeau un salariu net de 2.574 de lei, iar patronul suporta un cost salarial de 4.134 de lei.

Scăderea sumei netaxate de la 300 la 200 de lei la salariul minim a fost decisă de Guvern prin OUG nr. 89/2025 - „ordonanța trenuleț”.

Suma netaxată la salariul minim 2026. Ce trebuie să știe firmele

Modul de aplicare a sumei netaxate la salariul minim în 2026 este prevăzut la art. III al OUG nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1203/2025.

În cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, pentru suma de 200 lei/lună din veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2026, nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin act normativ, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)–(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a include contravaloarea tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, respectiv indemnizaţia de hrană, după caz, acordate potrivit legii, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.300 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 – 30 iunie 2026, respectiv nivelul de 4.600 lei inclusiv în perioada cuprinsă între 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2026.

Suma de 200 lei se diminuează în funcţie de:

a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunar(ă) din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, este menţinut(ă) la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin act normativ;

b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunar(e), după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Amenzile pentru angajatorii care încalcă obligația salariului minim

Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege, conform art. 165 din Codul Muncii.

Angajatorii care încalcă dispozițiile privind garantarea în plată a salariului de bază minim brut riscă amenzi de la 3.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare persoană pentru care s-a constatat nerespectarea acestor dispoziții legale, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei, conform art. 260, lit. a) din Codul Muncii. Faptele constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabilește pentru salariații încadrați în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului de bază minim brut, potrivit art. 264 din Codul Muncii.

De regulă, se recomandă, ca angajatorii să facă majorarea salariului minim prin acte adiționale la contractele individuale de muncă.

Angajatorii au obligația să transmită informațiile privind noul salariu pentru angajați în sistemul REGES-ONLINE în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. În caz contrar, firmele riscă amenzi de la 5.000 la 8.000 lei, conform HG 295/2025.

Disponibil pe site-ul Inspecției Muncii, REGES-ONLINE este Registrul general de evidență a salariaților online - platformă informatică destinată completării, transmiterii, gestionării, consultării și procesării datelor referitoare la elementele contractului individual de muncă. Acesta este sistemul care a înlocuit REVISAL.