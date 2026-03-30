Guvernul vrea să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimente

Perioada de plafonare a adaosului comercial la alimente urmează să fie prelungită, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, lansat, luni, de Ministerul Agriculturii.
Până pe 30 iunie 2026 ar urma să se prelungească măsurile de plafonare a adaosului comercial la prețurile alimentelor, instituite prima dată încă din 2023, prin OUG 67/2023.
„Măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă”, mai prevede proiectul de OUG.
Actualele măsuri de limitare a adaosului comercial la alimente până la 20% sunt valabile până pe 31 martie 2026 și se referă la unele categorii de produse.
LISTA de produse agricole şi alimentare
- 1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi
- 2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT
- 3. Brânză telemea de vacă vrac
- 4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame
- 5. Făină albă de grâu „000“ până la 1 kg
- 6. Mălai până la 1 kg
- 7. Ouă de găină calibrul M
- 8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l
- 9. Carne proaspătă pui (Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard).
- 10. Carne proaspătă porc (Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc).
- 11. Legume proaspete vrac (Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi).
- 12. Fructe proaspete vrac (Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă).
- 13. Cartofi proaspeţi albi vrac
- 14. Zahăr alb tos până la 1 kg
- 15. Smântână – 12% grăsime
- 16. Unt până la 250 grame
- 17. Magiun până la 350 grame