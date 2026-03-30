Guvernul vrea să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimente

Perioada de plafonare a adaosului comercial la alimente urmează să fie prelungită, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, lansat, luni, de Ministerul Agriculturii.

Până pe 30 iunie 2026 ar urma să se prelungească măsurile de plafonare a adaosului comercial la prețurile alimentelor, instituite prima dată încă din 2023, prin OUG 67/2023.

„Măsura de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activități de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare, pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă”, mai prevede proiectul de OUG.

Actualele măsuri de limitare a adaosului comercial la alimente până la 20% sunt valabile până pe 31 martie 2026 și se referă la unele categorii de produse.

LISTA de produse agricole şi alimentare