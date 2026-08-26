Grupul Therme vrea să cumpere o fostă mânăstire din Sibiu. Plănuiește investiții de 40 milioane EUR

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, în calitate de proprietar al imobilului monument istoric din str. General Magheru Gheorghe, nr. 34-36, cunoscut ca fosta Mănăstire a Ursulinelor, a înştiinţat Primăria Municipiului Sibiu că vrea să vândă imobilul alcătuit din terenuri în suprafaţă de aproximativ 8.000 mp şi construcţii, iar Therme Group și-a a asumat un angajament de a investi 40 milioane EUR în cumpărarea și renovarea clădirii, potrivit News.ro.

Direcţia Generală Administrare Patrimoniu, Cadastru şi Autorizare Control şi Direcţia Economică au realizat o analiză care s-a concretizat printr-un raport de specialitate în care se prezintă temeiul propunerii ca Municipiul Sibiu să nu cumpere acest imobil. În baza acestuia, primarul Astrid Fodor va supune aprobării Consiliului Local Sibiu în şedinţa din această lună un proiect de hotărâre în acest sens.

Raportul de specialitate care stă la baza proiectului motivează propunerea:

Exercitarea dreptului de preempţiune şi achiziţionarea imobilului ar presupune nu numai suportarea preţului de achiziţie al imobilului de 6,25 milioane EUR, ci şi asumarea unor costuri substanţiale pentru reluarea activităţii în imobil şi aducerea sa la standardele tehnice, funcţionale, de siguranţă şi de eficienţă energetică aplicabile în prezent:

Expertizarea tehnică pentru încadrarea în clasa de risc seismic şi realizarea lucrărilor de consolidare necesare;

Investiţii pentru adaptarea clădirii în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu a clădirilor;

Renovarea completă şi dotarea clădirilor;

Costurile permanente de exploatare ulterioară.

Astfel, analizând situaţia bugetară şi programele de investiţii deja aprobate sau planificate, rezultă că achiziţia acestui imobil ar presupune alocarea unor resurse financiare semnificative, cu impact asupra utilizării eficiente şi responsabile a resurselor publice şi asupra priorităţilor investiţionale existente. Resursele bugetului local sunt deja angajate în proiectele de investiţii aflate în derulare sau în diverse faze de pregătire, precum şi în asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru investiţiile finanţate din fonduri europene nerambursabile deja contractate. În total, municipalitatea trebuie să asigure fonduri în valoare de minim 1 miliard lei pentru finanţarea obiectivelor de investiţii din următorii ani, valoarea fiind aferentă doar proiectelor mai avansate pentru care există deja indicatori tehnico-economici. În acest context, achiziţionarea imobilului Mănăstirea Ursulinelor din Municipiul Sibiu, care ar reprezenta o cheltuială foarte mare, nu este fezabilă din punct de vedere bugetar.

Therme Group, interesată să cumpere imobilul

Printr-o adresă transmisă Primăriei Municipiului Sibiu ieri, 25 august 2026, compania Therme Group își exprimă intenţia de a cumpăra imobilul, precizând că şi-a asumat un angajament ferm de a investi 40 milioane EUR pentru achiziţionarea, consolidarea şi renovarea clădirii, cu respectarea valorii sale de patrimoniu şi a exigenţelor impuse de statutul său de monument istoric. Prin această adresă Therme Group a comunicat intenţia sa ca, prin investiţiile pe care doreşte să le facă, să transforme fosta Mănăstire într-unul dintre cele mai vizitate centre din Europa dedicate artei, patrimoniului cultural şi educaţiei, deschis comunităţii locale şi vizitatorilor Sibiului, care să redea oraşului un reper cultural pe măsura istoriei sale.

„Este pentru prima dată când un investitor privat, care a demonstrat că are viziune, capacitate managerială şi financiară, doreşte şi îşi asumă să facă o asemenea investiţie într-un monument istoric din Sibiu şi în cultură. Această iniţiativă este de apreciat cu atât mai mult cu cât investitorul şi-a asumat nu numai un act de protecţie a patrimoniului cultural şi responsabilitatea faţă de istoria Sibiului, ci şi de a readuce la viaţă această clădire, transformând-o într-un hub cultural şi redând-o astfel comunităţii”, a transmis Astrid Fodor, primarul Municipiului Sibiu.

Prin proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării Consiliului Local Sibiu se propune neexercitarea dreptului de preempţiune. Mai multe detalii privind fundamentarea propunerii sunt incluse în raportul de specialitate şi în anexele acestuia, care vor fi publicate pe site-ul Primăriei Sibiu.