Un grup de studenți ai Politehnicii din București au participat la un stagiu de practică în cadrul Philips România

În această vară, 15 studenți ai Facultății de Inginerie Medicală din cadrul Universității Politehnica București au participat la un stagiu de practică în cadrul Philips România, în cadrul căruia au avut acces la echipamente medicale de ultimă generație, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Timp de trei luni, studenții au lucrat alături de echipa de ingineri de service a Philips România. Stagiul a fost construit în jurul ideii că formarea unui inginer care lucrează cu echipamente medicale nu se poate face exclusiv în laboratorul facultății.

Pe lângă sesiunile de învățare și atelierele susținute de specialiștii companiei, studenții au fost implicați în activitatea de zi cu zi a echipei, acolo unde teoria acumulată în anii de studiu se transformă în decizii practice.

Obiectivul programului a fost acela de a le oferi studenților ocazia de a înțelege cum funcționează o companie de tehnologie medicală, de a-și identifica rolurile potrivite pentru momentul în care vor deveni absolvenți, de a-și dezvolta competențele profesionale în cadrul atelierelor organizate de specialiștii Philips și, cel mai important, de a-și aplica în practică cunoștințele teoretice. Dincolo de acestea, stagiul răspunde unei nevoi concrete a sistemului medical din România, pe care Philips o resimte direct în activitatea de zi cu zi.

„Deficitul de ingineri specializați în echipamente medicale este o realitate cu care se confruntă tot mai multe spitale din România, iar această problemă nu se rezolvă după absolvirea viitoarelor generații de specialiști, ci pe perioada anilor de studiu. De aceea am construit acest stagiu ca pe o experiență de lucru reală: cei 15 studenți care ne-au fost colegi în ultimele trei luni au lucrat cot la cot cu inginerii noștri de service, au pus mâna pe echipamente de ultimă generație și au înțeles ce înseamnă responsabilitatea de a menține funcțional un aparat de care depinde diagnosticul unui pacient. Din experiența noastră, trei luni sunt suficiente pentru ca un student să afle dacă acesta este drumul lui profesional, plecând de aici cu un răspuns clar. Ne bucurăm că parteneriatul cu Facultatea de Inginerie Medicală continuă și că putem contribui, an de an, la formarea acestei generații de ingineri”, spune Ionuț Ionescu, Service Operations Manager (South-East Europe) și coordonatorul stagiului de practică, Philips România.

Din spusele studenților, cele trei luni i-au ajutat să înțeleagă mult mai bine domeniul, iar rotația prin toate departamentele i-a ajutat să înțeleagă ce direcție vor să urmeze după absolvire, iar munca alături de inginerii Philips le-a adus experiența practică pe care nu ar fi putut-o obține doar din cursuri. Din acest motiv, majoritatea studenților și-au prelungit stagiul de practică până la începerea anului universitar.

Continuarea parteneriatului dintre Philips România și Facultatea de Inginerie Medicală a Universității Politehnica București este cu atât mai importantă în contextul în care sistemul de sănătate din România are nevoie de specialiști capabili să lucreze cu tehnologie medicală avansată, iar digitalizarea este privită de profesioniștii din domeniu drept un instrument esențial pentru îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți, așa cum arată și datele colectate în cadrul sondajului Philips Future Health Index.

Royal Philips este o companie de tehnologie medicală axată pe îmbunătățirea sănătății și bunăstării oamenilor prin inovație relevantă. Inovația Philips, centrată pe pacient și pe om, valorifică tehnologia avansată și cunoștințele clinice și de consum aprofundate pentru a oferi soluții de sănătate personală pentru consumatori și soluții de sănătate profesională pentru furnizorii de servicii medicale și pacienții acestora, atât în spital, cât și acasă.