Germania ocupă un loc central în cadrul agendei intense a conferinței GITEX AI EUROPE 2026

Ministrul federal german, conducerea DeepL și OpenAI și liderii germani în domeniul tehnologiei cuantice conduc programul multinațional de vorbitori de la Messe Berlin.

Germania conduce o delegație de vorbitori puternici la GITEX AI EUROPE 2026, în timp ce guvernele, liderii marilor companii tehnologice și scale-up-uri, liderii în domeniul tehnologiei cuantice și investitorii vor ocupa un loc central atunci când cel mai global eveniment tehnologic și de startup-uri din Europa se va deschide săptămâna viitoare la Berlin.

Liderii germani reprezintă 60% din cei peste 150 de vorbitori experți ai evenimentului, proveniți dintr-o listă de participanți din 33 de țări din Europa, America de Nord, Asia și Africa. Aceasta se adaugă la o expoziție puternică, cu peste 950 de întreprinderi și startup-uri și peste 600 de investitori din peste 80 de națiuni pentru a accelera investițiile pe o piață tehnologică europeană, estimată să depășească 1.500 miliarde EUR în 2026.

GITEX AI EUROPE are loc în perioada 30 iunie - 1 iulie 2026, programul conferinței desfășurându-se pe trei scene și cinci teme: DeepTech & Critical Supply Chains, despre securizarea coloanei vertebrale industriale a Europei; Compute & AI Stack, despre traseul de la modelele de bază la implementarea în întreprinderi; Secure Infra & Cyber ​​Power, despre apărarea în era IA și reziliența cuantică; Capital & Scale-Up Engine, despre noul playbook de finanțare al Europei; și Policy to Production, despre transformarea reglementării Legii UE privind IA într-un avantaj competitiv.

Treisprezece vorbitori de germană vor ancora sesiunile principale, corelând structura cu cinci teme: de la întrebări de politică și infrastructură care deschid expoziția, trecând prin implementarea în întreprinderi și reziliența cuantică, până la capitalul care decide ce se construiește în continuare.

DeepTech și lanțuri de aprovizionare critice și politici către producție

Dr. Karsten Wildberger, ministrul federal pentru transformare digitală și modernizare guvernamentală, va deschide cu o prezentare pe scena principală, „Garanția Gigawatt: Proiectarea supremației industriale a inteligenței artificiale a Europei”, între orele 11:00 și 11:30, pe tema capacității industriale care stă la baza temei DeepTech și lanțuri de aprovizionare critice. Klaus Müller, președintele Bundesnetzagentur și lider în implementarea în Germania a Legii UE privind inteligența artificială, va urma cu un panel pe scena Intelligence, pe 1 iulie, între orele 10:00 și 10:30, pe tema „Cine controlează informatica atunci când inteligența artificială depășește rețelele și grilele Europei?”, cu o lectură directă a temei „Politică către producție”.

Leadership în domeniul întreprinderilor și al inteligenței artificiale: Compute & AI Stack

Prof. Dr. Robert Mayr, CEO și președinte al consiliului de administrație al DATEV eG, va vorbi pe scena principală pe 30 iunie, între orele 12:30 și 12:50, în cadrul temei „Transformarea în practică: Cum creează tehnologia valoare reală prin aplicare”, argumentând că inteligența artificială poate îmbunătăți eficiența și procesul decizional pentru IMM-uri aflate sub presiunea costurilor și a structurii, cu condiția ca reglementarea să nu sufoce inovația.

Mayr a declarat: „Europa are premise excelente, cu profesioniști înalt calificați și o zonă economică comună extinsă. Punctul crucial este să nu înăbușim inovația în Europa prin reglementare excesivă.”

Dr. Jarek Kutylowski, CEO al DeepL, utilizat de peste 200.000 de clienți și unul dintre cei mai mari unicorni ai inteligenței artificiale din Europa, va continua cu o prezentare pe scena principală, „Avantajul Europei în domeniul inteligenței artificiale: Construirea unei infrastructuri de inteligență care să concureze la nivel global”, pe 30 iunie, între orele 13:10 și 13:30.

Niklas Harzheim, responsabil GTM pentru OpenAI în regiunea DACH, Tomáš Vocetka, CTO al platformei de călătorii Omio, și Daniel Khachab, cofondator și CEO al Choco, vor participa apoi la un panel în aceeași zi, între orele 15:20 și 16:00, intitulat „Modelele lingvistice ca nouă infrastructură economică a Europei”, despre modul în care modelele de bază trec de la pilot la implementare la nivel de întreprindere, aprofundând întrebarea centrală a temei Compute & AI Stack.

Harzheim a declarat: „Lucrând cu companii native digitale din Germania și din întreaga Europă, sunt încântat să văd cum IA trece de la experimentare la nucleul modului în care companiile construiesc produse, deservesc clienții și operează. Oportunitatea acum este de a transforma aceste puncte forte în implementare la scară largă, iar proiectele pilot în impact real asupra afacerilor.”

Vocetka, abordând fragmentarea reglementară și operațională a Europei, a declarat: „Europa are o lungă istorie în construirea de afaceri în medii complexe... IA este bine adaptată acestor medii. În felul său, fragmentarea Europei este acum avantajul său competitiv în era IA.”

Rickard Damm, vicepreședinte senior al departamentului de inteligență artificială pentru consumatori – marketing de produs la Deutsche Telekom, se alătură unui panel de pe scena principală, pe 30 iunie, între orele 14:30 și 15:00, intitulat „IA la nivelul rețelei”, care explorează modul în care principalii operatori de rețea din Europa integrează IA la nivel de infrastructură.

Infrastructură cuantică și securitate cibernetică: Infrastructură sigură și putere cibernetică

Trei lideri germani în domeniul cuantic se reunesc asupra infrastructurii suverane, tema principală a infrastructurii sigure și a puterii cibernetice. Dr. Markus Pflitsch, CEO al companiei Terra Quantum, cu o valoare de 3,25 miliarde de dolari și destinată Nasdaq, și fost fizician CERN, va deschide conferința cu o discuție între orele 10:20 și 10:40, intitulată „Ce infrastructură cuantică ar trebui să dețină cu adevărat Europa”. Dr. Katrin Kobe, CEO al Bosch Quantum Sensing, care dezvoltă platforma emblematică de senzori cuantici pe bază de diamant din Europa, și Dr. Alexander Glätzle, CEO al planqc, o companie derivată din cadrul Institutului Max Planck care construiește primele computere cuantice comerciale cu atomi neutri din Germania, apoi se vor alătura unui panel pe 1 iulie, între orele 14:25 și 15:05, intitulat „Quantum este pariul pe care liderii europeni nu ar trebui să-l amâne”, argumentând că infrastructura rezistentă la procese cuantice abia așteaptă ca tehnologia să se maturizeze.

Capital: Capital și motor de scalare

Stefan B. Wintels, CEO al KfW, cea mai mare bancă de dezvoltare din Germania, care gestionează un fond de creștere de 1 miliard de euro, va deschide această temă cu o discuție informală pe 1 iulie, între orele 11:20 și 11:40, intitulată „Motorul de capital al Germaniei ca exemplu mondial”, poziționând finanțarea susținută de statul german ca model pentru continent. Florian Heinemann de la Project A, cel mai mare fond de capital de risc operațional din Europa, cu 1,2 miliarde de euro în administrare și peste 130 de companii în portofoliu, va participa în aceeași zi la un panel, între orele 15:35 și 16:10, intitulat „Poate Europa să fie lider în cercetarea Deeptech și totuși să câștige la Seria B?”, care va aborda deficitul de finanțare din etapa de creștere pe care tema Capital & Scale-Up Engine este concepută să îl abordeze.

Împreună, cele treisprezece sesiuni trasează un singur arc: de la fundamentele de reglementare și infrastructură ale IA europeană, trecând prin implementarea în întreprinderi, până la decizia capitalului asupra a ceea ce se construiește în continuare.

GITEX AI EUROPE este organizat de inD, societatea mixtă dintre Dubai World Trade Centre și Informa și organizatorul global al GITEX, cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de IA din lume. Evenimentul anual de două zile este susținut de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology.