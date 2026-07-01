GDPR România: SRL crypto din București, amendat cu 11.000 EUR, la reclamația unei persoane din Franța

O firmă cu sediul în București, axată pe tranzacții de criptomonede, a fost amendată de Autoritatea românească de supraveghere a prelucrării datelor personale cu suma de 11.000 de euro, pentru încălcarea regulamentului european GDPR, în urma unei sesizări făcute de o persoană din Franța.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a anunțat, miercuri, că a făcut o investigație la firma Ascendex Technology SRL din București.

În urma investigației, instituția românească a amendat firma cu 57.839 de lei, echivalentul sumei de 11.000 de euro, pentru că SRL-ul nu i-a comunicat unui utilizator din Franța ștergerea datelor personale, la cererea acestuia, potrivit unui comunicat oficial.

Instituția românească a lansat investigația după ce a primit o sesizare de la autoritatea pentru protecția datelor din Franța (CNIL), în baza mecanismelor de cooperare.

Totul a pornit după ce o persoană fizică din Franța a depus o plângere la autoritatea franceză împotriva firmei Ascendex Technology SRL.

CNIL a considerat că ANSPDCP din România este autoritatea principală în acest caz. Și asta pentru că firma în cauză „are singurul sediu în România”.

Propunerea CNIL din Franța a fost acceptată de Autoritatea Națională de Supraveghere din România.

În cadrul investigației, autoritatea română de protecție a datelor personale a constatat că firma Ascendex Technology SRL a soluționat o cerere a persoanei fizice reclamante din Franța de ștergere a datelor personale în aproximativ 12 luni.

Totuși, firma din București nu i-a transmis persoanei fizice din Franța un răspuns final privind soluționarea cererii sale și nici nu a justificat depășirea termenului de răspuns. Astfel, compania a încălcat art. 12 alin. (1) și (3), coroborat cu art. 17 din regulamentul european privind protecția datelor personale (GDPR).

De asemenea, autoritatea română a constatat că, în cazul altor persoane vizate din diverse state membre ale UE sau din afara UE, soluționarea cererilor de ștergere a datelor lor de către firma în cauză a durat „chiar și 37 de luni”.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal consideră că „circumstanțele cazului prezintă un grad de gravitate care impune aplicarea” amenzii de 11.000 de euro împotriva SRL-ului din București.

În urma investigației efectuate, autoritatea română a informat celelalte autorități de supraveghere implicate, inclusiv autoritatea din Franța, „cu privire la concluziile rezultate din investigația efectuată în acest caz cu impact transfrontalier și măsurile propuse”.

De asemenea, firma în cauză a fost obligată să aplice și măsuri corective:

să comunice un răspuns adecvat către petent, dar și către alte persoane vizate aflate într-o situație similară, conform celor constatate în investigație, privind modul de soluționare a cererilor de ștergere a datelor personale;

să dispună măsuri de instruire regulată a personalului cu privire la gestionarea și soluționarea corectă, clară, transparentă și cu respectarea termenelor legale a cererilor prin care persoanele vizate își exercită drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

Firma Ascendex Technology SRL, cu sediul în București, administrează o platformă de tranzacționare a criptoactivelor, la nivel global. SRL-ul din București este o subsidiară a firmei BMXDM TECHNOLOGY PTE. LTD., înregistrată în Singapore, proprietarul platformei de tranzacționare crypto AscendEX, fostă BitMax.

AscendEX a fost lansată în anul 2018, de Cao Jing, Ariel Ling și George Cao, potrivit Tracxn. De altfel, co-fondatorul Cao Jing, cetățean american, figurează oficial și ca administrator al firmei din București, conform datelor oficiale colectate de platforma ListaFirme.

SRL-ul bucureștean a avut venituri totale de 134,8 milioane de lei, dar a ieșit cu pierderi de 250 de milioane de lei în anul 2022, conform ultimului bilanț depus în România. Firma nu avea niciun angajat aici, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor. Obiectul de activitate declarat în România de această companie a fost „Activități de consultanță în tehnologia informației”.