FOTO Studioul românesc Amber anunță un nou joc original, Station 58

Compania de dezvoltare de jocuri video Amber, cu sediul în București, anunță Station 58, un joc de aventură și puzzle dezvoltat de divizia sa indie Amber Originals, dedicată dezvoltării de jocuri originale, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Titlul marchează un nou pas în strategia Amber de diversificare a businessului prin crearea și dezvoltarea de jocuri și proprietăți originale în zona de entertainment interactiv, în paralel cu activitatea sa de co-development, spune compania.

Ideea Station 58 s-a născut din experiențele directorului jocului, Dustin Hansen, care timp de mai mulți ani a explorat parcuri naționale împreună cu copiii săi. Jocul urmărește povestea a două personaje foarte diferite care trebuie să reconstruiască o lume destrămată. Acțiunea are loc în Parcul Național Barcadero, un loc fictiv a cărui natură a fost fragmentată de o forță misterioasă, bucăți întregi din parc ajungând împrăștiate pe cer.

Jucătorii pot parcurge jocul individual sau în modul local co-op, controlând-o pe Starla Pines, ranger al parcului, și pe Shorty, companionul său, un robot gigant. Împreună, cei doi explorează parcul fragmentat, recuperează zonele dispărute și încearcă să descopere misterul cuburilor extraterestre răspândite prin peisaj. Familia lui Hansen a contribuit, la rândul său, la realizarea Station 58, fiind implicată în partea de artă, animație, producție și interpretarea vocală a personajelor.

În Station 58, Starla și Shorty au abilități complementare, pe care jucătorii le vor combina pentru a explora diferitele zone ale parcului Barcadero și pentru a rezolva puzzle-urile ascunse în misterioasele cuburi extraterestre. Pe parcursul aventurii, cei doi vor recupera zone dispărute ale parcului, vor repara și rearanja regiuni pentru a deschide noi trasee și vor folosi portaluri, mecanisme și obiecte din mediul înconjurător pentru a avansa.

Explorarea este complicată de plante carnivore, animale ostile și capcane, în timp ce transmisiile radio lăsate în urmă de misteriosul Tumbleweed oferă indicii despre evenimentele petrecute în Barcadero.

„Amber Originals reprezintă o parte importantă a viziunii noastre pe termen lung pentru companie. După ani în care am contribuit, alături de unii dintre cei mai importanți publisheri din industrie, la dezvoltarea unor jocuri care au ajuns la milioane de jucători, ne concentrăm tot mai mult și asupra susținerii dezvoltării unor proprietăți intelectuale originale. Station 58 este reprezentativ pentru tipul de proiecte creative curajoase pe care vrem să le susținem – proiecte dezvoltate de echipe talentate, cu o viziune proprie și cu potențialul de a construi o relație de durată cu jucătorii. Vedem Amber Originals ca pe o evoluție firească a capabilităților Amber și, în același timp, ca pe o oportunitate de a crea valoare atât prin creativitate, cât și prin dezvoltarea și deținerea propriilor jocuri originale.”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO Amber.

Prin Amber Originals, compania investește selectiv în proiecte cu o viziune creativă clară și potențial comercial, valorificând experiența acumulată în peste un deceniu de colaborări cu publisheri și dezvoltatori importanți pentru titluri și branduri precum Tetris, Pac-Man, Monument Valley și Squid Game. Totodată, această direcție îi permite companiei să testeze noi tehnologii și metode de producție care pot consolida și activitatea desfășurată pentru partenerii săi.

Jocul va fi disponibil pe PC, prin Steam. Jucătorii pot adăuga deja jocul în wishlist și se pot înscrie pentru Steam Playtest, urmând ca data lansării să fie anunțată în curând.