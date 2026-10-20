Fonduri europene 2026: Microîntreprinderile vor putea accesa ajutoare de câte 20.000-200.000 EUR, în Delta Dunării. Perioada de înscrieri, ghidul oficial, lista codurilor CAEN

Microîntreprinderile vor putea obține noi ajutoare de câte 20.000-200.000 EUR pe proiect, pentru a face investiții în zona Deltei Dunării, printr-o linie de fonduri europene pentru care s-a anunțat perioada oficială de înscrieri online.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat oficial Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte dedicat microîntreprinderilor din arealul ITI Delta Dunării, în cadrul Priorității 1 “O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor, din cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027.

Firmele micro eligibile vor depune cererile de finantare prin sistemul informatic MySMIS2021, în perioada 21.12.2026, ora 10.00 – 29.01.2027, ora 14.00.

Bugetul total al apelului de proiecte PRSE/1.6/A.1/ITI/1/2026 (FEDR+ Bugetul de Stat) este 9.636.132 euro, din care 8.190.712 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Valoarea ajutorului de minimis este cuprinsă între 20.000 euro și 200.000 euro și reprezinta 90% din totalul cheltuielilor eligibile. Firmele beneficiare vor asigira restul de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile din proiect.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din mediul urban și rural din arealul Investiţiei Teritoriate Integrate (ITI) Delta Dunării din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din România, respectiv 38 de unități administrativ-teritoriale:

centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării; unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța); unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.

Condiția este ca solicitantul să aibă sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban sau rural din arealul ITI Delta Dunării. În cazul în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui punct de lucru înregistrat fiscal, înființarea acestuia în mediul urban sau rural în arealul ITI Delta Dunării se va realiza de beneficiar până la data finalizării implementării proiectului.

Alte condiții de eligibilitate a firmelor

Forma de constituire a solicitantului: sunt societăți înregistrate în scop fiscal în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, sau în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. Persoanele juridice străine trebuie să fie constituite în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărei naționalitate o dețin la data depunerii cererii de finanțare și au obligația înregistrării în scop fiscal a unui sediu secundar în România, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului de minimis.

2. Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

3. Numărul minim de angajați:

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1 salariat, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecţie, contractare, implementare, precum şi pe perioada de sustenabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare;

sau

are la depunerea cererii de finanțare 1 salariat și îl meține pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecție, contractare, implementare, precum și pe perioada de sustenabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadul contractului de finanțare.

4. Firma a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

5. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin un an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. Spre exemplu: o întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2026, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2025 (prima zi lucrătoare din anul 2025). Asociațiile și fundațiile care solicită finanțare au desfășurat activitate economică pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.

6. Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal. În ceea ce privește datoriile eșalonate, trebuie să existe o decizie ANAF privind eșalonarea, cu dovada respectării termenelor stabilite cu ANAF.

7. Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și pe tot parcursul procesului de evaluare și contractare.

8. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.

9. Solicitanul de finanțare care a avut o rată de creștere anuală a cifrei de afaceri zero sau negativă în anul anterior depunerii proiectului, trebuie să aibă o rată de creștere anuală a cifrei de afaceri în anul fiscal după anul finalizării proiectului de cel puțin 2%.

Nu a beneficiat pe o perioadă de 3 ani anteriori semnării contractului de finanțare de ajutoare de minimis a căror valoare, cumulată cu cea a alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare. Acest plafon se aplică la nivelul întreprinderilor unice, indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau europene.

Lista Codurilor CAEN eligibile

O altă condiție de eligibilitate este ca întreprinderea să îşi desfăşoare activitatea într-unul din domeniile eligibile și au autorizate unul din codurile CAEN precizate în Anexa 5 la ghid, până la data finalizării implementării proiectului, în cazul în care investiţia pentru care se solicită finanţare presupune înfiinţarea unui punct de lucru înregistrat fiscal. La depunerea cererii de finanțare, se va selecta în cadrul MySmis codul CAEN Rev 3 corespunzător, conform corespondenței cu CAEN Rev 2 precizată în Anexa 5 la prezentul ghid. În cazul în care IMM-ul nu are actualizat codul CAEN la Rev 3 în documentele statutare, beneficiarul are obligația actualizării acestora până la finalul implementării proiectului.

Lista domeniilor eligibile din anexa 5 cuprinde circa 200 de coduri CAEN Rev. 2, dintre care amintim:

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 Alte servicii de cazare

6039 Activități de editare pe blog-uri.

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (excluzând servicii de streaming și de descărcare de conținuturi video)

6210 Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)

6020 Activități ale site-urilor de streaming pentru jocuri video numai pentru vizionare

6039 Operarea site-urilor de jocuri/jocuri video online, independent de publicarea jocurilor. Furnizarea de cărți electronice ca serviciu de streaming sau de descărcare, care nu este asociată cu publicarea. Furnizarea online de software, care nu este asociat cu publicarea.

6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

7111 Activități de arhitectură

7500 Activităţi veterinare

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Activități eligibile la finanțarea pentru micro

În cadrul proiectului sunt eligibile următoarele categorii de activități:

Construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție și prestări servicii, inclusiv asigurarea utilităților necesare;

Achiziția de echipamente și dotări: utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice și alte active corporale necesare desfășurării activității;

Achiziția de mijloace de transport pentru pacienți și personal medical, rutier sau naval, exclusiv pentru anumite activități medicale eligibile desfășurate în arealul ITI Delta Dunării, în limita prevăzută de ghid;

Investiții pentru eficiență energetică și energie regenerabilă, precum panouri fotovoltaice, pompe de căldură, stații de încărcare și sisteme de stocare a energiei;

Achiziția de active necorporale, precum programe informatice, licențe, brevete și soluții de digitalizare, în limita a 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale;

Activități de marketing și internaționalizare, inclusiv extinderea pe piețe noi;

Activități de economie circulară și simbioză industrială, pentru recuperarea, reutilizarea și valorificarea materiilor prime și materialelor;

Activități privind sustenabilitatea produselor, inclusiv studii privind amprenta de carbon și soluții pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare și reciclare;

Audit financiar extern, activități obligatorii de informare și publicitate;

Activități de certificare și recertificare a sistemelor de management și a produselor/serviciilor.

Activitățile propuse trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate, aferent unei clase CAEN Rev. 3, care poate fi principal sau secundar și pentru care se solicită finanțarea. Echipamentele mobile trebuie înregistrate fiscal la sediul social sau la punctul de lucru din arealul ITI Delta Dunării, iar utilizarea acestora trebuie să respecte condițiile și perioadele prevăzute în ghidul de finanțare. Pentru echipamentele destinate persoanelor cu dizabilități, este necesară justificarea achiziției și descrierea modului efectiv de utilizare în cadrul proiectului.

Proiectul trebuie să includă cel puțin o activitate cu caracter social, educațional, de mediu, voluntariat sau cu impact pozitiv asupra comunității, pentru fiecare an de implementare și de durabilitate a proiectului. Exemple de activități: sprijinirea persoanelor vulnerabile, campanii de ecologizare, îngrijirea spațiilor publice, acțiuni de voluntariat, educație digitală pentru vârstnici, promovarea producătorilor locali și organizarea de activități educaționale pentru copii. Cheltuielile aferente activităților desfășurate în perioada de implementare sunt neeligibile și vor fi suportate din bugetul beneficiarului, iar cele din perioada de durabilitate vor fi finanțate din resurse proprii.

Beneficiarul va asigura desfășurarea activității pentru o perioadă de minimum 3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Finanțarea cererilor de finanțare are la bază un principiu competițional, prin selecția cererilor de finanțare în funcție de punctajul total obținut în urma aplicării criteriilor de evaluare tehnică și financiară menționate în cadrul ghidului solicitantului, în limita fondurilor alocate în cadrul apelului, cu condiția atingerii pragului minim de 50 puncte, punctaj obținut în urma derulării etapei de evaluare tehnică și financiară derulat de AM PR SE.

AM PR SE va publica în mod regulat pe pagina de internet oficială a programului (www.regiosudest.ro) stadiul evaluării proiectelor, numărul cererilor procesate și gradul de acoperire al alocării financiare.

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