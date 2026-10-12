Dacia finanțează cu 1 milion EUR 28 de ONG-uri din România. Proiecte pentru educație, inteligență artificială și acces la locuri de muncă

Fundația Dacia pentru România, organizație sponsorizată de constructorul auto Automobile Dacia, alocă până la 1 milion EUR pentru finanțarea a 28 de ONG-uri care dezvoltă proiecte în domeniul educației, inteligenței artificiale, integrării profesionale și accesului la cultură. Printre beneficiari se numără organizații care vor pregăti liceeni pentru utilizarea AI, vor ajuta persoane cu dizabilități să își găsească locuri de muncă sau vor sprijini elevii din comunități vulnerabile.

Finanțările sunt acordate prin cea de-a doua ediție a programului „Mobilitatea contează”, ai cărui câștigători au fost anunțați luni, 12 octombrie 2026.

Dintre cele 28 de organizații selectate, 10 primesc finanțare pentru continuarea și extinderea unor proiecte susținute în prima ediție, iar alte 18 ONG-uri intră pentru prima dată în program.

Bugetul este împărțit în două categorii: până la 300.000 EUR pentru proiectele aflate în continuare și până la 700.000 EUR pentru inițiativele noi.

În următoarele 12 luni, proiectele finanțate ar urma să ajungă la peste 15.000 de beneficiari din întreaga țară.

Programul urmărește reducerea barierelor care limitează accesul oamenilor la educație, piața muncii și cultură, inclusiv în comunitățile rurale sau în rândul persoanelor cu dizabilități.

Ce proiecte finanțează Dacia: inteligență artificială, locuri de muncă și educație în mediul rural

Printre organizațiile selectate se numără Fundația Leaders, care va implementa un program de pregătire pentru utilizarea inteligenței artificiale în 10 orașe din România.

În cadrul proiectului, 1.200 de liceeni își vor evalua competențele digitale și nivelul de familiaritate cu inteligența artificială, urmând să primească un profil individual al competențelor.

Asociația Autism Voice va continua proiectul „Work Aid Kit – Mobilitate pentru Integrare”, destinat persoanelor neurodivergente, inclusiv celor cu autism, ADHD sau dislexie. Inițiativa urmărește facilitarea integrării acestora pe piața muncii.

Un alt proiect, dezvoltat de Asociația Go-Ahead, prevede crearea unui hub de mobilitate educațională și profesională pentru elevii din liceele tehnologice, în special din zonele cu rate ridicate ale abandonului școlar.

Asociația Junior Achievement of România va sprijini elevii din mediul rural și urban în tranziția de la gimnaziu către liceu sau către forme de pregătire tehnică relevante pentru piața muncii.

În mediul rural, Asociația All Grow va continua intervențiile educaționale în comunitățile în care elevii învață în clase simultane, alături de copii din alți ani de studiu. Potrivit datelor prezentate de fundație, peste 100.000 de elevi din România studiază în astfel de condiții.

Asociația Civic Arieș va dezvolta instrumente de orientare în carieră, în timp ce Asociația Eliberare va continua un proiect pentru integrarea profesională a supraviețuitorilor traficului de persoane.

Printre noile organizații finanțate se numără și Romanian Space Initiative, care va derula un program de orientare educațională și profesională pentru liceenii din comunități mici.

Finanțările acoperă și proiecte culturale sau sociale. Asociația Animest va facilita accesul la cultură pentru copii și tineri din comunități vulnerabile, inclusiv pentru cei cu dizabilități senzoriale, iar One World Romania va utiliza filmul documentar ca instrument de educație și incluziune.

Alte proiecte urmăresc reducerea izolării persoanelor vârstnice, sprijinirea victimelor violenței domestice și dezvoltarea unor servicii comunitare pentru persoane vulnerabile.

Lista completă a celor 28 de organizații finanțate este prezentată în comunicatul Fundației Dacia pentru România.

Analiză: Familia și comunitatea în care crești influențează accesul la educație și locuri de muncă

Odată cu anunțarea noilor finanțări, Fundația Dacia pentru România a prezentat și rezultatele unei analize privind principalele obstacole care împiedică accesul oamenilor la educație, locuri de muncă și alte oportunități.

Cercetarea a fost realizată în perioada august-septembrie 2026, pe baza răspunsurilor oferite de 30 dintre cele 35 de ONG-uri participante la prima ediție a programului.

Potrivit rezultatelor, 82,8% dintre organizațiile consultate indică mediul familial sau comunitatea de proveniență printre principalele cauze ale accesului inegal la oportunități.

Alte probleme importante sunt accesul limitat la educație și formare profesională, lipsa resurselor financiare și discriminarea sau stigmatizarea, fiecare fiind menționată de 69% dintre ONG-uri.

Analiza arată că aceste bariere se suprapun frecvent. Mediul în care o persoană crește poate influența resursele de care dispune, educația pe care o primește, sprijinul din partea comunității și, ulterior, oportunitățile profesionale.

Educația și formarea reprezintă cea mai urgentă nevoie, fiind indicate de 79,3% dintre organizațiile participante la cercetare.

De asemenea, 69% dintre ONG-uri consideră necesară dezvoltarea unor rețele de sprijin și conectarea beneficiarilor cu comunitățile din care fac parte.

Aproape 76% dintre organizații apreciază că parteneriatele dintre ONG-uri, companii și instituții publice se numără printre intervențiile cu cel mai mare impact asupra mobilității sociale, în timp ce 72,4% consideră prioritară dezvoltarea comunităților de sprijin.

Rezultatele reflectă experiența organizațiilor participante la program și nu reprezintă un sondaj statistic la nivelul populației României.

Peste 13.500 de persoane au beneficiat de proiectele finanțate în primul an

Prima ediție a programului „Mobilitatea contează” a finanțat 35 de ONG-uri, ale căror proiecte au ajuns direct la aproximativ 13.500 de beneficiari.

Intervențiile au urmărit îmbunătățirea accesului la educație și cultură, dezvoltarea abilităților practice și creșterea autonomiei persoanelor din comunități vulnerabile.

Printre rezultatele prezentate de fundație se numără participarea a 78 de persoane cu dizabilități intelectuale din județele Neamț, Argeș și Gorj la antrenamente, competiții și evenimente sportive.

La Iași, 40 de persoane vârstnice au participat la evenimente culturale, ateliere de pictură și expresie scenică, iar lucrările realizate au fost prezentate într-o expoziție publică.

„Datele din teren ne arată cât de complexe și interconectate sunt barierele cu care se confruntă oamenii, dar și cât de important este să construim soluțiile împreună”, a declarat Cătălina Murariu, director executiv al Fundației Dacia pentru România.

La rândul său, Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand SEE & Country Head România, a explicat că rezultatele primei ediții au determinat continuarea finanțării.

„Ca finanțator, urmărim impactul pe care aceste proiecte îl au în viața oamenilor și capacitatea lor de a produce schimbări durabile”, a declarat reprezentantul Dacia.

Fundația Dacia pentru România a fost lansată în aprilie 2025 și este o organizație nonprofit autonomă, sponsorizată de Automobile Dacia, companie parte a grupului francez Renault.

Prin programul „Mobilitatea contează”, fundația finanțează proiecte care urmăresc reducerea barierelor de mobilitate fizică și socială, cu accent pe accesul la educație, piața muncii și cultură.

Mai multe informații despre program sunt disponibile pe site-ul Fundației Dacia pentru România.