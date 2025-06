„Creșterea taxelor este inevitabilă”. Un expert în fiscalitate explică de ce anumite măsuri fiscale sunt „necesare și urgente”

„Creșterea taxelor este inevitabilă”, spune un expert în fiscalitate într-o analiză transmisă marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, în care subliniază că anumite măsuri fiscale avute în vedere pentru perioada următoare sunt „necesare și urgente” pentru a redresa bugetul.

„Ideea că o criză, oricât de gravă, poate oferi oportunități pentru reforme și schimbări majore, greu de implementat în vremuri obișnuite, pare cum nu se poate mai actuală, și pentru România, și pentru alte state din lume. Rahm Emanuel, fost consilier al președintelui american Barack Obama și fost primar al orașului Chicago, spunea că nicio criză nu trebuie irosită (din engl. „never let a good crisis go to waste”) în contextul crizei financiare din 2008. Acum, la 17 ani de la acel moment, lucrurile arată mult diferit, s-au complicat, dar ideea pare perfect valabilă”, susține Alex Milcev, Partener, liderul departamentului de asistență fiscală și juridică, EY România, EY CESA South Cluster Energy Sector Lead.