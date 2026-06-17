Un colos britanic din domeniul aerospațial pune la bătaie 50 milioane EUR pentru fonduri de investiții axate pe startup-uri europene de apărare

O companie britanică aerospațială oferă 50 milioane EUR fondurilor de capital de risc (venture capital) axate pe sprijinirea startup-urilor europene de tehnologii de apărare.

BAE Systems, considerată cea mai mare companie de apărare din Marea Britanie, spune că noile investiții în fondurile de tip VC vor extinde abordarea companiei de lungă durată în ceea ce privește susținerea tehnologiei de viitor.

De asemenea, cele 50 de milioane de EUR formează a doua etapă a programului „Launchpad”, care își propune să accelereze „inovația perturbatoare”.

Jumătate din suma totală, adică 25 milioane EUR, va merge către două fonduri conduse de Expeditions și Lakestar, care lucrează pentru a contribui la modelarea viitorului inovației europene în domeniul apărării, sprijinind fondatorii și tehnologiile care urmăresc să ofere capacități de generație următoare aliaților de pe tot continentul.

Programul Launchpad își propune să ajute firmele de tehnologie de apărare să treacă de dezvoltarea de prototipuri prin finanțarea întreprinderilor în stadiu incipient sau transformându-le în afaceri independente înființate.

„Fiind o mare companie de apărare, am apreciat întotdeauna capacitatea și ingeniozitatea pe care fondatorii în stadiu incipient le pot aduce la masă, iar aceste ultime investiții arată că suntem serioși să-i sprijinim în timp ce caută să-și joace rolul în furnizarea tehnologiilor de mâine. Bazându-ne pe investiția noastră de lungă durată în inovare, am înființat recent Launchpad ca un câștig-câștig, cu scopul de a dezvolta unele dintre propriile noastre tehnologii de apărare pe piețele comerciale, sprijinind în același timp start-up-urile care pot aduce ceva nou în apărare. Acest ultim pas înseamnă că suntem cu abur înainte pentru a face asta o realitate”, a declarat Dave Ewing, șeful departamentului de comercializare a tehnologiei, BAE Systems.

BAE Systems a rezultat din fuziunea British Aerospace (BAE) și Marconi Electronic Systems (MES) în 1999. Precursorii BAE Systems au construit multe din cele mai cunoscute aeronave și electronice de apărare britanice, cum ar fi Comet, primul avion comercial cu reacție din lume, Harrier, prima aeronavă de tip VTOL (vertical takeoff and landing – cu decolare și aterizare verticală) și altele.

Compania spune că are peste 110.000 de angajați în peste 40 de țări și că, în anul 2025, a făcut vânzări de 83,6 miliarde lire sterline.