Ce caută cumpărătorii de apartamente în Sibiu în 2026 și de ce suprafața nu mai e primul criteriu [P]

Piața imobiliară din Sibiu s-a schimbat mai mult în ultimii cinci ani decât în decada anterioară. Nu neapărat ca prețuri, ci ca preferințe. Cumpărătorul de azi vine cu o listă de criterii diferită față de cel de acum zece ani, iar unele dintre lucrurile care contau cel mai mult atunci au coborât semnificativ în prioritate.

Înțelegerea acestei schimbări ajută atât cumpărătorii să știe ce să caute, cât și vânzătorii să știe ce să scoată în evidență.

Lumina naturală — de la detaliu la criteriu esențial

Pandemia a schimbat fundamental relația oamenilor cu locuința. Când petreci 10-12 ore pe zi acasă, calitatea luminii naturale devine una dintre cele mai importante caracteristici ale unui apartament. Un apartament orientat spre sud sau sud-vest, cu ferestre generoase, este perceput ca semnificativ mai valoros decât unul de aceeași suprafață cu orientare nordică.

Cumpărătorii atenți verifică nu doar orientarea, ci și eventualele construcții din jur care ar putea bloca lumina în viitor. Un apartament luminos astăzi poate deveni întunecos dacă în față se ridică un bloc.

Balconul — o cameră în plus

Balconul a trecut de la element de plus la criteriu de eliminare pentru mulți cumpărători. Un apartament fără balcon sau logie este automat mai greu de vândut decât unul echivalent cu acest spațiu exterior. Motivul este practic: balconul a devenit extensia naturală a locuinței, spațiu pentru plante, pentru relaxare, pentru uscat rufe, pentru un birou improvizat în zilele frumoase.

La apartamentele noi, balcoanele generoase, de 6-10 metri pătrați, sunt unul dintre cele mai frecvent menționate atuuri în anunțurile care se vând rapid.

Spațiul pentru work from home

Work from home a transformat cerințele față de configurația apartamentului. Un apartament cu 2 camere în care se poate delimita clar un spațiu de lucru este preferat față de unul mai mare, dar cu o configurație care nu permite această separare.

Cumpărătorii caută camere cu o formă regulată care să permită amplasarea unui birou fără să sacrifice funcționalitatea spațiului. Nișele, alcovurile sau camerele suplimentare mici devin atuuri reale pe o piață în care munca de acasă este o normalitate, nu o excepție.

Eficiența energetică — din criteriu de nișă în criteriu mainstream

Facturile la energie din ultimii ani au pus eficiența energetică pe lista priorităților multor cumpărători. Clasa energetică a clădirii, tipul de încălzire, grosimea izolației și vârsta instalațiilor sunt întrebări care apar tot mai frecvent în discuțiile de vizionare.

Dacă ești în căutarea unor anunțuri cu vanzari apartamente Sibiu care să bifeze aceste criterii, TABOO Imobiliare Sibiu are un portofoliu activ cu anunțuri verificate și actualizate, filtrabile după orientare, etaj, parcare și clasă energetică.

Un apartament cu clasă energetică A sau B, cu centrale termice individuale și izolație bună poate justifica un preț mai mare față de unul vechi cu costuri lunare ridicate. Calculul pe termen lung contează.

Parcarea — un criteriu care blochează tranzacții

Sibiul are o problemă reală cu parcările în zonele centrale și semicentrale. Cumpărătorii cu mașini, adică marea majoritate, pun locul de parcare pe lista criteriilor obligatorii, nu opționale.

Apartamentele fără loc de parcare inclus sau fără posibilitate de achiziție separată pierd cumpărători chiar și atunci când restul caracteristicilor sunt excelente. În schimb, un garaj sau un loc de parcare subteran poate diferenția semnificativ o ofertă de restul pieței.

Ce înseamnă asta pentru cumpărătorii din Sibiu

Lista de mai sus nu înseamnă că suprafața nu mai contează. Înseamnă că un apartament mai mic, dar cu lumină bună, balcon, loc de parcare și clasă energetică bună poate bate la preț și la timp de vânzare un apartament mai mare care nu bifează aceste criterii.

TABOO Imobiliare Sibiu activează pe piața imobiliară din Sibiu din 2012 și poate oferi o perspectivă reală asupra a ce se vinde repede și ce stagnează pe piața actuală.