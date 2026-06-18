Catalyst România, împreună cu alte fonduri de investiții, acordă o finanțare de peste 3 milioane EUR unui startup austriac

Firma de investiții Catalyst România, condusă de omul de afaceri Marius Ghenea, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că, alături de alte fonduri de capital de risc, acordă o finanțare de peste 3 milioane de euro unui startup austriac de tehnologie.

Runda de investiții de serie A de peste 3 milioane EUR, obținută de startup-ul austriac SOMAREALITY, a fost încheiată „peste nivelul inițial vizat”. Catalyst Romania Fund II, cel de-al doilea fond al firmei românești de capital, a condus runda, la care au participat investitori mai vechi ai startup-ului austriac: MT-Lab, RDY Ventures, Moondust Ventures și Gateway Ventures.

Aceasta este cea de-a 13-a investiție realizată de Catalyst Romania Fund II.

SOMAREALITY este un startup deep tech din Viena, care își propune să redefinească modul în care sunt înțelese procesele cognitive, precum efortul cognitiv, atenția, percepția, oboseala și performanța generală, utilizând o tehnologie care este atât neinvazivă, cât și capabilă de măsurători în timp real, având ca sursă eye-tracking, analiza mișcărilor oculare.

Compania tech austriacă țintește să devină prima soluție completă de analiză cognitivă bazată exclusiv pe algoritmi derivați din urmărirea mișcărilor oculare.

Cu venituri B2B de peste 2 milioane de euro generate de la lansarea pe piață a primului său biomarker în 2024 și cu o adopție în creștere în industrii cu grad ridicat de risc, precum aviația, sănătatea, sportul de performanță și cercetarea, SOMAREALITY și-a consolidat rolul pe plan internațional în domeniul analizei comportamentale.

Scopul finanțării

Începând cu 2026, capitalul atras va fi alocat către trei direcții strategice principale: extinderea segmentelor B2B deja existente, susținerea studiilor longitudinale recent lansate pentru măsurarea și predicția sănătății cognitive și a performanței umane în timp, cât și pentru dezvoltarea unei extensii de brand către segmentul B2C, pentru a aduce analiză cognitive unui public larg, oriunde în lume.

Adrian Brodesser, cofondator SOMAREALITY, a declarat:

„Prin prezența noastră în segmentul B2B și încrederea acordată de clienți și parteneri, am demonstrat că analiza cognitivă bazate pe eye tracking reprezintă o direcție de viitor. Acum, pe fondul interesului tot mai mare pentru sănătatea personalizată și al revenirii atenției asupra tehnologiilor wearable de eye tracking, aducem fundamentul nostru științific și în zona B2C, oferind oricui posibilitatea de a înțelege cum funcționează propria minte, dincolo de limitele unui laborator.”

În 2025, SOMAREALITY a depășit de peste două ori veniturile față de anul precedent, evoluție susținută de parteneriate strategice cu lideri globali în domeniul hardware-ului pentru eye tracking, precum și cu distribuitori software de pe toate continentele. Compania oferă soluția atât prin integrare locală, cât și ca serviciu găzduit în cloud. În plus, dezvoltă în prezent implementarea direct pe cip, astfel încât tehnologia să poată funcționa fără întreruperi pe orice tip de ochelari inteligenți.

Alin Stanciu, Partner la Catalyst Romania, a declarat:

„La Catalyst Romania, ne dorim să colaborăm cu companii care nu doar îmbunătățesc ceea ce există deja, ci regândesc industrii întregi – iar SOMAREALITY face exact acest lucru. Transformând datele de eye-tracking în informații relevante despre modul în care gândesc oamenii, tehnologia deschide o nouă cale de a înțelege mai bine mintea umană, cu impact mult dincolo de utilizările actuale.

Credem că această schimbare – de la simpla observare a comportamentului la o înțelegere reală a modului în care gândesc oamenii – are potențialul de a transforma sectoare precum sănătatea, performanța umană și nu numai. Marcând cea de-a treia investiție Catalyst Romania în Europa Centrală și de Est în afara României, suntem încântați să susținem echipa în construirea unui lider global la intersecția dintre știință și înțelegerea practică a comportamentului uman, având încredere în capacitatea lor de execuție, în expertiza lor științifică și în ambiția de a defini această nouă categorie”.

Între timp, firma de investiții Catalyst România a început campania pentru strângerea celui de-al treilea fond al său, care este susținut și din fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fondul III țintește 100 de milioane de euro, capital total.