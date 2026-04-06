Cât de pregătită este compania ta pentru AI? GhidAI.ro oferă evaluare gratuită și feedback personalizat pentru IMM-uri

Companiile pot accesa online un Digital screening care le ajută să înțeleagă mai clar cât de pregătite sunt pentru digitalizare și integrarea AI, alături de recomandări personalizate și un ghid actualizat cu exemple practice pentru mediul de afaceri. Totul gratuit pe platforma GhidAI.ro

Tot mai multe companii din România caută soluții concrete pentru a folosi inteligența artificială în activitatea lor, dar pentru multe dintre ele întrebarea esențială rămâne aceeași: de unde începem?

Între interesul pentru AI și integrarea ei reală în business există, de multe ori, un gol de claritate. Antreprenorii, managerii și echipele lor au nevoie nu doar de informații generale, ci de un punct de plecare practic, care să îi ajute să înțeleagă unde se află și ce are sens să facă mai departe.

Tocmai acestei nevoi răspunde GhidAI.ro, platforma dezvoltată de Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) și ICDL Romania pentru a sprijini IMM-urile să înțeleagă mai bine cum pot folosi AI în activitatea lor și să înceapă acest proces cu mai multă claritate și încredere.

În noua etapă a platformei, accentul cade pe evaluarea gratuită a pregătirii pentru AI, disponibilă online printr-un Digital Screening ușor de parcurs, anonim și fără cont. Instrumentul a fost dezvoltat împreună cu specialiștii Academiei de Studii Economice din București, astfel încât să ofere companiilor o bază relevantă de autoevaluare și orientare.

Pentru firme, beneficiul este direct. În urma completării evaluării, compania află care este nivelul său actual de pregătire pentru digitalizare și AI, care sunt principalele nevoi de dezvoltare și ce direcții pot fi avute în vedere mai departe. Mai important, fiecare companie primește feedback personalizat, cu recomandări clare și utile pentru pașii următori.

„IMM-urile nu au nevoie, în prima fază, de proiecte complicate de AI, ci de un punct de plecare clar. GhidAI.ro a fost gândit tocmai pentru a le oferi această orientare practică, accesibilă și relevantă pentru deciziile de business.”, arată reprezentanții GhidAI.ro

Această abordare face diferența într-un moment în care multe firme vor să înțeleagă dacă sunt pregătite pentru integrarea AI, dar nu au încă o imagine realistă asupra propriilor procese, asupra modului în care folosesc datele sau asupra zonelor unde tehnologia ar putea aduce valoare concretă.

GhidAI.ro include și Ghidul AI pentru IMM-uri actualizat, cu informații utile și exemple practice relevante pentru mediul de afaceri. Astfel, companiile nu primesc doar un rezultat punctual, ci pot accesa gratuit online și contextul necesar pentru a înțelege mai bine cum pot aborda, în mod realist, digitalizarea și integrarea AI.

Avantajul platformei este tocmai această abordare practică. În locul promisiunilor mari sau al unui discurs tehnic dificil de urmărit, companiile primesc un instrument simplu, accesibil și aplicat, care le poate ajuta să facă primii pași cu mai multă siguranță.

Resursa poate fi utilă pentru o gamă largă de roluri din companie, de la antreprenori și manageri operaționali până la specialiști din HR, vânzări, marketing, financiar sau suport. Integrarea AI nu mai este doar o temă de tehnologie, ci una care ține de organizare, competențe și decizie.

Pentru companiile care caută un punct de plecare clar, practic și realist, evaluarea este disponibilă gratuit pe GhidAI.ro..Antreprenorii, managerii și angajații interesați pot accesa platforma, completa evaluarea și afla mai clar ce înseamnă, concret, următorul pas pentru compania lor.

Articol susținut de ICDL Romania