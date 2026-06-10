Bucharest Tech Week 2026 începe joi, 11 iunie. Speakeri internaționali de top și primul concert live al unui artist AI din România, în programul ediției aniversare

Ediția aniversară Bucharest Tech Week își deschide porțile joi, 11 iunie, reunind timp de nouă zile două formate complementare: Tech Expo pentru publicul larg și Business Summits pentru profesioniștii din industrie. La cea de-a 10-a ediție, peste 50 de speakeri locali și internaționali vor urca pe scenele celor cinci Business Summit-uri, într-un program construit în jurul aplicabilității reale a tehnologiei în organizații. Printre momentele de referință ale ediției se numără primul concert live din istoria unui artist AI românesc.

„Ediția cu numărul 10 este, pentru noi, mai mult decât un moment aniversar. Este confirmarea că o platformă de business și tehnologie rămâne relevantă atunci când evoluează odată cu industria pe care o servește. Bucharest Tech Week 2026 aduce pe scenă experți care nu vorbesc despre viitor la modul teoretic, ci practicieni cu rezultate concrete în organizații reale. Programul acestei ediții este construit în jurul presiunilor reale cu care se confruntă zilnic echipele de business, de la strategie și leadership, până la arhitectură software și HR. Acesta este tipul de know-how pe care îl căutăm și pe care îl oferim comunității, an după an”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner UNIVERSUM EXPO.

Experți internaționali pe fiecare scenă a Business Summit-urilor

Innovation Summit, care va avea loc pe 15 iunie, îl aduce în prim-plan pe Lars Silberbauer, câștigător Emmy și unul dintre cei mai influenți lideri globali în marketing și transformare de brand. Lars a condus strategia digitală a unor companii precum LEGO Group, MTV/Paramount, HMD Global și Comitetul Internațional Olimpic. Sesiunea sa - Do what feels right. Not what feels safe - va explora cum își păstrează brandurile relevanța culturală într-un context dominat de schimbări accelerate și comportamente de consum în continuă transformare.

Tot în 15 iunie urcă pe scenă și Dani Rayner, fost Director of Marketing Planning and Operations la Netflix, cu experiență în coordonarea strategiilor de marketing pentru unele dintre cele mai influente organizații din industria de entertainment, precum Netflix, BBC și BAFTA. În prezentarea sa - Building Brands in the Age of Algorithms - Dani va aborda provocările diferențierii brandurilor într-un peisaj dominat de AI, automatizare și un volum crescut de conținut digital.

La Future Summit: AI (16 iunie), Elaine Barsoom, fondatoare a Waveco.ai și fostă Global Head of AI/Tech Innovation Partnerships la Nike, va explora tranziția de la experimentare la intenție în adoptarea AI. De-a lungul carierei, Elaine a consiliat și structurat peste 1 miliard de dolari în joint ventures, alianțe strategice și achiziții și a evaluat peste 300 de startup-uri și furnizori de tehnologie. Keynote-ul său - The GenAI Innovation Wave: Designing the Age of Co-Intelligence - abordează modul în care putem construi o relație autentică și funcțională între oameni și inteligența artificială.

Două momente care ies din tiparul conferințelor obișnuite

Innovation Summit-ul include și un moment special - primul concert live al Lolitei Cercel, prima artistă creată integral cu inteligența artificială din România. Apărută la începutul acestui an, Lolita Cercel a strâns milioane de vizualizări pe TikTok și platformele de streaming în câteva săptămâni, devenind rapid un fenomen cultural și un subiect de dezbatere despre viitorul muzicii în era AI.

Până acum, ea a existat exclusiv în căști și pe ecrane, iar la Bucharest Tech Week va fi pentru prima dată pe scenă, într-un format conceput special pentru acest moment. Lolita va apărea pe un ecran de înaltă rezoluție, interpretând o selecție din piesele care au făcut-o virală, acompaniată live de un trio de instrumentiști, într-un sound cu influențe jazz.

La Future Summit: AI (16 iunie), agenda include și un moment de standup semnat de Consultantu Cristi, cu o sesiune intitulată How to lose your job before AI steals it, reprezentând un contrapunct cu umor la dezbaterile serioase despre automatizare și viitorul muncii.

Printre partenerii evenimentului, care vor prezenta cele mai noi soluții la stand, se numără BCR, EPAM Romania, AD/01, Global AI, DREAME, ELO Digital Office Romania, MHP – A Porsche Company, Salesforce, Concentrix, ZANEFFI și PPC.

Tech Expo, parte din Bucharest Tech Week, vine în premieră la nZEB Expo

Tech Expo, festivalul de tehnologie integrat în ecosistemul Bucharest Tech Week, își extinde orizontul printr-un parteneriat cu nZEB Expo, cel mai mare eveniment dedicat construcțiilor eficiente energetic din România (11–14 iunie, Romexpo, Pavilion B2).

Tech Expo reunește cele mai noi tehnologii de mobilitate și uz casnic, într-un format gândit pentru interacțiune directă. Vizitatorii vor putea vedea și testa aspiratoare robotizate, roboți de tuns gazonul și produse de îngrijire personală de ultimă generație, semnate DREAME și Tineco.

În premieră în fața publicului larg, Tech Expo găzduiește și debutul LEPAS L8, SUV-ul premium al brandului global LEPAS, parte a Grupului Chery, un model hibrid cu până la 107 km autonomie electrică și 1.300 km autonomie totală, prezentat înaintea lansării oficiale pe piața din România. Brandul Ford este prezent, de asemenea, cu câteva dintre cele mai noi modele ale sale, de la Puma și Kuga până la Capri, Explorer și Mach-E, disponibile pentru test drive-uri gratuite.

Tot în cadrul Tech Expo, la standul Link&Co și Zeekr, vizitatorii pot vedea Zeekr 7X, desemnat câștigătorul categoriei Best Electric Tech Car în cadrul competiției Best Electric Car România 2026, iar Tesla vine cu Model Y și Model 3, două dintre cele mai vândute mașini electrice la nivel global.

Participarea la Tech Expo este gratuită (prin înregistrare pe site-ul nZEB Expo) și oferă acces direct la toate experiențele evenimentului - atât la tehnologiile și produsele expuse în cadrul Tech Expo, cât și la conținutul dedicat construcțiilor eficiente energetic adus de nZEB Expo.Biletele de acces la oricare dintre cele 5 Business Summits (15–19 iunie) sunt disponibile la prețul de 329 EUR + TVA pe https://www.techweek.ro/business-summits. Pachetele VIP sunt disponibile la prețul de 449 EUR + TVA.

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuilding-uri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary - The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovații.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

The Smart Home Summit este evenimentul dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor, care prezintă cele mai recente soluții pentru case inteligente. Conceptul explorează inovații avansate în securitate, controlul energiei și confort, oferind participanților o viziune clară asupra viitorului locuințelor conectate. Sub sloganul „Europe’s leading home automation event”, The Smart Home Summit oferă o platformă unică (scenă și spațiu expo) și aduce în prim-plan digitalizarea clădirilor office dar și rezidențiale, cât și importanța tehnologiei în viitorul home & building automation.

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