„Atenție la notificările de conformare transmise de ANAF”. Ce riscă persoanele fizice care le ignoră

Contribuabilii ar trebui să fie atenți la Notificările de conformare transmise de ANAF, întrucât pot ajunge să facă obiectul unei acțiuni de verificare a situației fiscale personale, atrage atenția o firmă de avocatură.

Pe fondul intensificării activităților de monitorizare a conformării fiscale, tot mai multe persoane fizice primesc notificări privind riscul de neconformare în declararea veniturilor. Vizate sunt în special persoanele fizice care au obținut în mod individual sau într-o formă de asociere venituri din diferite categorii precum: venituri din profesii liberale/cedarea folosinței bunurilor/dividende/dobânzi/venituri din străinătate/jocuri de noroc etc și au omis să le declare prin Declarația unică, respectiv să achite impozit și contribuții aferente, potrivit Dobrinescu Dobrev SCA.

Astfel, spun avocații, acești contribuabili pot face obiectul unei acțiuni de verificare amănunțită, dacă nu răspund în termen de 30 zile la informarea primită de la ANAF.

„În eventualitatea demarării procedurii de control, pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate, contribuabilul va datora și penalități de nedeclarare de 0,08% pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, și cel mai grav, asupra veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, se poate impune cota de 70% asupra bazei impozabile ajustată”, conform avocaților.

Pentru obligații fiscale mai vechi de 3 ani, cuantumul penalităților de nedeclarare și a dobânzilor de întârziere depășesc valoarea obligațiilor fiscale principale.

Firma de avocatură recomandă celor care primesc astfel de notificări să le trateze cu maximă atenție.

„Având în vedere că perioadele analizate pot viza ani precum 2020 sau 2021, în măsura în care documentele necesare sunt greu de obținut, persoana verificată poate solicita extinderea termenului de răspuns la Notificarea de conformare”, explică specialiștii.