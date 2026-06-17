AROBS rezervă aproape 2 milioane EUR în acțiuni pentru angajați și conducere. Ce au decis acționarii și mesajul fondatorului Voicu Oprean

Compania românească de tehnologie AROBS Transilvania Software a aprobat un nou program de tip Stock Option Plan (SOP), prin care poate aloca până la 15 milioane de acțiuni către membri ai conducerii și angajați ai grupului. La cotația bursieră din 17 iunie 2026 și la cursul oficial al BNR, pachetul aprobat de acționari are o valoare de aproape 2 milioane de euro.

Decizia a fost luată în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 15 iunie, în aceeași zi fiind aprobat și un nou program de răscumpărare a propriilor acțiuni.

Aproape 2 milioane de euro în acțiuni, rezervate pentru angajați și management

Potrivit hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 15 iunie 2026, AROBS poate acorda până la 15 milioane de acțiuni în cadrul unui program de tip Stock Option Plan destinat membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și angajaților companiei, precum și personalului din filialele grupului.

Hotărârea a fost aprobată cu 94,82% din voturile exprimate de acționari.

La prețul de piață al acțiunilor AROBS din 17 iunie 2026, de aproximativ 0,68 lei pe titlu, valoarea teoretică a pachetului ajunge la circa 10,2 milioane de lei. Raportat la cursul oficial al Băncii Naționale a României, de 5,2310 lei pentru un euro, suma echivalează cu aproximativ 1,95 milioane de euro.

Conform documentului transmis Bursei de Valori București, programul are ca scop „recompensarea, motivarea și retenția membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor și a angajaților Societății și/sau ai filialelor acesteia”.

Opțiuni și pentru fondatorul Voicu Oprean și alți membri ai conducerii

În cadrul aceleiași ședințe, acționarii au aprobat acordarea unor opțiuni și pentru membri ai Consiliului de Administrație.

Astfel, pentru Voicu Oprean, președinte al Consiliului de Administrație al AROBS, a fost aprobat un număr de 300.000 de opțiuni. Administratorul executiv Aurelian Călin Deaconu va beneficia de 200.000 de opțiuni, iar administratorul neexecutiv Mihaela Stela Cleja de 150.000 de opțiuni.

Potrivit hotărârii AGOA, aceste opțiuni vor putea fi exercitate în două tranșe, după unul și doi ani de la data acordării.

Acționarii au aprobat și răscumpărarea a până la 31,36 milioane de acțiuni

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, desfășurată tot în 15 iunie, investitorii au aprobat un program de răscumpărare a propriilor acțiuni, care poate ajunge la maximum 31.361.553 de titluri, reprezentând până la 3% din capitalul social al companiei.

Potrivit hotărârii AGEA, acțiunile răscumpărate vor putea fi utilizate pentru reducerea capitalului social, pentru conversia unor instrumente financiare sau pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din programele de remunerare în acțiuni destinate membrilor conducerii și angajaților.

Mesajul lui Voicu Oprean după AGA: „Ownership-ul construiește încredere”

După aprobarea programului, fondatorul și CEO-ul AROBS, Voicu Oprean, a transmis, într-o postare publicată pe LinkedIn, că ideea de a împărți o parte din companie cu oamenii care contribuie la dezvoltarea acesteia reprezintă mai mult decât un mecanism de recompensare.

„Ownership-ul construiește încredere”, a scris Voicu Oprean.

Antreprenorul a subliniat că programele de tip ESOP și cultura de ownership contribuie la dezvoltarea unei organizații bazate pe implicare și responsabilitate și reprezintă o componentă importantă pentru creșterea pe termen lung a companiei.

AROBS se numără printre companiile românești listate la bursă care folosesc programe de tip Stock Option Plan pentru a recompensa și fideliza angajații. Compania a derulat și în anii anteriori astfel de programe, iar fondatorul Voicu Oprean a transferat în trecut către societate pachete de acțiuni destinate implementării schemelor de remunerare bazate pe acțiuni.



























