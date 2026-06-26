ANAF a stabilit modelul notificării de alertare pe care o trimite firmelor și PFA-urilor restante la plata taxelor: „În situația în care v-ați achitat obligațiile bugetare, vă mulțumim pentru conformare!”

Agenția Națională de Administrare Fiscală a stabilit oficial procedura prin care va alerta firmele, persoanele fizice autorizate, practicanții profesiilor liberale și alți profesioniști asupra existenței unor circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență, pentru ca aceștia să acționeze „fără întârziere”.

Am mai scris pe StartupCafe despre aceste notificări, dar acum Procedura de comunicare a notificărilor de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată a fost stabilită oficial prin Ordinul președintelui ANAF (OpANAF) nr. 758/2026, publicat vineri în Monitorul Oficial.

ANAF le va comunica debitorilor profesioniști Notificarea de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la acest ordin.

Debitorii profesioniști sunt acei debitori care exploatează o întreprindere. Se încadrează în categoria debitorilor profesioniști:

a) persoanele juridice, precum și asocierile și alte entități fără personalitate juridică înregistrate fiscal cu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) persoanele fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, înregistrate fiscal cu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, înregistrate fiscal cu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

Notificarea se comunică debitorilor profesioniști, astfel:

a) o singură dată, la atingerea pragului de 40.000 lei inclusiv al obligațiilor bugetare restante;

b) bianual, din 6 în 6 luni, până la achitarea integrală sau până la ajungerea obligațiilor bugetare restante sub pragul de 40.000 lei.

ANAF încheie notificarea de alertă privind neîndeplinirea obligațiilor bugetare de plată mulțumind contribuabilului în cazul în care acesta și-a plătit, de fapt, taxele și impozitele.

Iată cum sună textul notificării pe care o trimite ANAF:

„Stimată doamnă/Stimate domn,

Având în vedere că înregistrați în evidența fiscală obligații bugetare restante, în cuantum total de ..... lei, vă avertizăm că există circumstanțe care ar putea da naștere stării de dificultate sau de insolvență a dumneavoastră, sens în care vă semnalăm necesitatea acționării fără întârziere în vederea achitării acestora.

Informații privind situația fiscală puteți obține prin solicitarea fișei ROL din Spațiul privat virtual.

Totodată, vă informăm că în privința obligațiilor evidențiate în prezenta notificare de alertă puteți utiliza serviciile de îndrumare și asistență oferite contribuabililor, accesând linkul

[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm ], ori notifica organul fiscal cu privire la intenția de mediere, anexând la notificare documente și informații care să susțină situația dumneavoastră economică și financiară, art. 2301 alin. (2)-(4) și (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător, sau puteți accesa facilitățile fiscale în vigoare, respectiv:

a) eșalonare la plată în formă clasică. Cererea de acordare a eșalonării la plată poate fi descărcată de pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), accesând linkul: [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D8.html ]

b) eșalonare la plată în formă simplificată3. Cererea de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată poate fi descărcată de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând linkul: [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/D7.html ]

Modelul notificării privind intenția de mediere poate fi descărcat accesând următorul link: [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa2_ordin_mediere_27062019.pdf ]

În situația în care constatați un risc crescut de dificultăți întâmpinate în activitatea dumneavoastră, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a pus la dispoziție gratuit informații cu privire la soluțiile de redresare prevăzute de lege, sens în care puteți accesa linkul [https://prevenire.gov.ro/semnal-avertizare ]

În situația în care v-ați achitat obligațiile bugetare, vă mulțumim pentru conformare!”