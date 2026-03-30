ANAF: Marți, 31 martie, termen pentru depunerea Declarației informative SAF-T – D406

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii că marți, 31 martie 2026, este termenul pentru depunerea Declarației informative SAF-T - D406, care se transmite în format electronic.

Contribuabilii care trebuie să depună fișierul standard de control fiscal (SAF-T) prin intermediul Declarației informative D406 sunt:

a) regiile autonome;

b) institutele naționale de cercetare-dezvoltare;

c) societățile pe acțiuni (S.A.);

d) societățile în comandită pe acțiuni (SCA);

e) societățile în comandită simplă (SCS);

f) societățile în nume colectiv (SNC);

g) societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);

h) societățile/companiile naționale;

i) organizațiile cooperatiste meșteșugărești (OC1);

j) organizațiile cooperatiste de consum (OC2);

k) organizațiile cooperatiste de credit (OC3);

l) unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

m) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;

n) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;

o) asociațiile cu scop patrimonial;

p) asociațiile/persoanele fără scop patrimonial;

q) organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil;

r) societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe);

s) alte persoane juridice care nu se regăsesc menționate în mod expres la pct. 4 și au obligația potrivit legii să organizeze și să țină contabilitatea în partidă dublă.

Contribuabilii/Plătitorii transmit Declarația informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Contribuabilii care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată semestrul sau anul, precum și cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA transmit Declarația informativă D406 trimestrial.

Data-limită de transmitere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.