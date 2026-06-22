ANAF a luat la control domeniul livrărilor de mâncare: Rețea cu 50 de firme implicate și un prejudiciu de peste 4 milioane EUR

Antifrauda ANAF a identificat și destructurat o rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme folosite pentru a evita plata taxelor în domeniul livrărilor de mâncare la domiciliu.

Potrivit inspectorilor Antifraudă, începând din 2023, rețeaua a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obținute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.

Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei (aproape 4,4 milioane EUR), reprezentând impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată.

Investigațiile au scos la iveală o structură evazionistă organizată pe cinci paliere de firme create și utilizate pentru disimularea traseului banilor și diminuarea obligațiilor fiscale.

„Schema frauduloasă era structurată pe cinci paliere de societăți, pentru ca încasările provenite din activitatea de livrare să fie transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali. Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societățile care generau veniturile și să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA”, conform ANAF.

ANAF Antifraudă a identificat adrese din Timișoara și București, utilizate în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate, fără existența unei activități economice reale la respectivele locații. Firmele prezentau caracteristicile unor entități de tip „fantomă”, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor derulate.

Documentele fiscale emise de firme fără capacitate economică reală au fost utilizate de beneficiari pentru înregistrarea unor cheltuieli fără conținut economic și obținerea unor avantaje fiscale necuvenite.

Verificările au mai relevat totodată faptul că o parte semnificativă a activității de livrare a fost desfășurată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.