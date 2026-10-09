Ajutoare de 6 milioane lei, plătite investitorilor din stațiuni balneare românești

Ajutoare de peste 6 milioane de lei au ajuns la investitori din stațiunile balneare și balneoclimaterice din România, a anunțat vineri Ministerul Economiei într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) anunță că a finalizat decontarea celor 9 proiecte finanțate prin Schema de ajutor de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice.

Investițiile, derulate în 5 județe, au vizat extinderea structurilor de primire turistică, achiziția de echipamente și aparatură medicală pentru tratamente balneare, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea unor facilități de agrement.

„România are o resursă pe care puține țări europene o pot egala: ape minerale, nămoluri, gaze terapeutice și zeci de stațiuni balneare și balneoclimatice. Dar resursa naturală, singură, nu este suficientă. Avem nevoie de stațiuni moderne, servicii la standarde europene și investiții care să facă turismul balnear atractiv. Iar beneficiile nu trebuie să rămână doar în hoteluri sau baze de tratament. Ele trebuie să se vadă în comunitățile locale: în locuri de muncă, în afaceri care cresc și în venituri care rămân acolo. Asta vrem să obținem prin astfel de programe: să transformăm avantajul natural al României într-un avantaj economic”, a declarat ministrul Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Cele 9 proiecte finanțate prin schema de ajutor de minimis au fost derulate în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai, Călimănești, Călacea, Tășnad și Pucioasa. Pentru realizarea acestora, beneficiarii au mobilizat investiții de peste 12 milioane de lei, iar MEDAT a decontat 6.044.240,39 lei. Pentru fiecare investiție, sprijinul nerambursabil a acoperit cel mult 50% din cheltuielile eligibile, exclusiv TVA, diferența fiind asigurată din surse proprii.

În cadrul schemei de ajutor de minimis au fost eligibile investițiile pentru extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport al factorilor naturali de cură. Sprijinul a putut fi acordat și pentru construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiuni, precum și pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare. Au fost eligibile și cheltuielile pentru formarea profesională a personalului din HoReCa.

Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice a fost aprobată prin OMEAT nr. 181/2023. Actul normativ va fi modificat în perioada următoare, în perspectiva pregătirii unor noi sesiuni de finanțare și pentru o mai bună adaptare la nevoile antreprenorilor.

„Continuăm cu următorii pași: vom modifica schema astfel încât să răspundă mai bine nevoilor antreprenorilor și lucrăm la digitalizarea completă a procedurii – pentru mai puține drumuri la ghișeu, mai puțină birocrație și un proces mai simplu pentru cei care vor să investească”, a transmis ministrul Irineu Darău.