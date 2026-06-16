Activitatea agențiilor de recrutare a lucrătorilor străini din afara UE este „paralizată” – se plânge Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM)

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) se plânge, într-un comunicat transmis Agerpres, că activitatea agențiilor de recrutare a lucrătorilor străini din statele non-UE a fost paralizată pe fondul noii legislații în domeniu și al unor blocaje pe platforma online a statului român prin care se desfășoară întregul proces de angajare a muncitorilor extracomunitari.

Reamintim că, recent, Ministerul Muncii a publicat cele 3 modele-cadru de contracte obligatorii, care trebuie folosite de firmele românești angajatoare, de agențiile de plasare a forței de muncă și de lucrătorii extra-comunitari care vor să vină la lucru în România.

Ordonanță de urgență 32/2026, privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost și ea publicată în Monitorul Oficial încă din luna aprilie.

De asemenea, platforma digitală WorkinRomania, prin care se derulează întregul proces de înregistrare și recrutare, este disponibilă în hub-ul online al Ministerului de Interne, dar figurează ca fiind „în curs de dezvoltare”.

Acum, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă se plânge că activitatea agențiilor de recrutare a muncitorilor străini este paralizată de toate aceste cerințe și obligații legale.

„Implementarea grăbită a noilor reglementări, fără măsuri tranzitorii adecvate, a paralizat activitatea agențiilor de recrutare și pune în pericol accesul angajatorilor români la resurse umane esențiale pentru funcționarea economiei. Criza sistemică este una amplă și are efecte imediate. Platforma digitală prin care trebuia să se desfășoare întregul proces de acreditare și avizare este nefuncțională, agențiile nu se pot acredita în noua platformă, iar singurele recrutări pe care angajatorii le mai pot valorifica sunt cele finalizate înainte de luna aprilie 2026. Începând cu acel moment, procesul de aducere a lucrătorilor străini în România a fost practic suspendat”, se arată într-un comunicat de presă al patronatului, transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, procesul legislativ a ajuns în Camera Deputaților, iar PIFM subliniază că 'speră să găsească mai multă receptivitate față de problemele semnalate în mod repetat de mediul privat'.

„Printre modificările considerate esențiale se numără clarificarea regimului contractului tripartit și a răspunderii pentru fapta terților, actualizarea mai rapidă a listei profesiilor deficitare, eliminarea plafonării numărului de angajați care pot fi recrutați în funcție de efectivul mediu din anul anterior, prevedere considerată un obstacol serios mai ales pentru IMM-uri și flexibilizarea instrumentelor de recrutare. Săptămâna trecută a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii care a aprobat modelele de contracte-cadru prevăzute de OUG 32/2026. Aceste modele de contracte, inclusiv un contract de muncă special pentru străini, afectează în mod serios Codul muncii și includ prevederi care sunt imposibil de transpus în practică. De asemenea, administrarea acestor noi contracte este birocratică, crește costurile de administrare și va afecta angajatorii mici și mijlocii”, precizează PIFM.

În opinia organizației profesionale, un alt punct sensibil este mecanismul de sancționare a agențiilor de recrutare în cazul respingerii vizei de muncă de către Oficiile Consulare ale Ministerului Afacerilor Externe. Astfel, conform legislației actuale, dacă rata de respingere a vizelor depășește 30% la nivelul unei agenții, aceasta riscă suspendarea activității, deși decizia aparține exclusiv ofițerului consular, iar lucrătorul străin nu a ajuns încă pe teritoriul României.

„Respingerea vizei de muncă este cuantificată în limita a 30% la agenția de recrutare și duce la suspendarea activității. Acest lucru, deși la momentul respectiv nu reprezintă niciun pericol, pentru că străinul nu a ajuns la noi în țară, ne descurajează să explorăm noi piețe de recrutare, unde am putea găsi lucrători cu calificări mai bune sau mai compatibili cu societatea noastră. Țările din America de Sud, vorbitoare de limbă spaniolă sau portugheză, sunt mai apropiate ca limbă de noi, cu asemănări religioase și culturale relevante, integrarea ar fi mai ușoară. Sancționarea agenției pentru o decizie a ofițerului consular ne descurajează să explorăm aceste teritorii noi”, a explicat, în comunicat, președintele PIFM, Romulus Badea.

Totodată, patronatul atrage atenția că această regulă nu elimină niciun risc real pentru statul român, ci descurajează tocmai dezvoltarea serviciilor de recrutare și identificarea unor surse de forță de muncă mai bine integrate cultural, agențiile fiind astfel forțate să rămână în piețele familiare, în detrimentul calității resursei umane aduse în țară.

„În practică, această ordonanță nu a făcut decât să blocheze întregul proces. Cu toate că PIFM a avertizat în mod repetat că pentru funcționarea portalului IGI au fost necesari ani de zile pentru eliminarea tuturor disfuncționalităților, ne așteptam ca și acest nou portal să aibă probleme. Știam dinainte că va necesita o perioadă de tranziție, în care ideal ar fi mers în paralel cele două sisteme. Am solicitat tranziție până la finalul anului, iar ordonanța de urgență a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv autoritățile. Lipsa măsurilor tranzitorii clare a dus la tot felul de disfuncționalități din partea instituțiilor implicate. Autoritățile sunt extrem de stricte în respingerea dosarelor de avize de muncă, chiar și pentru aspecte care ulterior se dovedesc acceptabile, iar angajatorii sunt blocați și privați de resursa umană de care au nevoie. Autoritățile ar putea dovedi o minimă flexibilitate în acest context în care totul este blocat, să ofere, de exemplu, un termen suplimentar de 10 zile pentru soluționarea dosarului. În schimb, îl încadrează la neprezentare, ceea ce înseamnă că nici măcar nu îl resping oficial, cu motive”, a spus Badea.

În același timp, PIFM semnalează o practică îngrijorătoare a Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), prin care dosarele incomplete nu sunt respinse oficial, cu motivație clară, ci sunt încadrate la categoria de neprezentare, privând astfel angajatorii de posibilitatea de a corecta eventualele erori.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă reprezintă agențiile de recrutare a forței de muncă din state terțe și promovează un cadru legislativ predictibil, echilibrat și eficient pentru piața muncii din România.