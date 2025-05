45 de jocuri video românești, lansate în 2024. Care sunt nominalizările la premiile Romanian Gaming Awards 2025

Studiourile locale, independente și companiile internaționale prezente în România au lansat 45 de jocuri în anul 2024, un record în istoria dezvoltării de jocuri video locale, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, care mai anunță și gala Romanian Gaming Awards, care va avea loc în iunie 2025.

Organizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) și prezentat de Banca Transilvania, Romanian Game Awards recunoaște și premiază cele mai remarcabile titluri și proiecte create de industria de dezvoltare de jocuri video din România. Gala de premiere va avea loc pe 3 iunie, de la ora 19:00, la Novotel Bucharest City Center.

Printre titlurile prezente în competiție se numără Door Kickers 2: Task Force North, Zoria: Age of Shattering și Breachway, unele din cele mai apreciate jocuri românești recente pe celebra platformă Steam, după numărul de urmăritori.

Breachway, dezvoltat de Edgeflow Studio si nominalizat la categoria Best Upcoming Romanian Game, este un joc cu tematică spațială care le permite jucătorilor să exploreze galaxia, să construiască echipaje și să participe la lupte tactice între nave.

Având la activ peste 1 milion de exemplare vândute pentru întreaga serie, Door Kickers 2: Task Force North este un joc tactic realizat de KillHouse Games în care jucătorii coordonează o echipă de intervenție specială în misiuni riscante.

Zoria: Age of Shattering, un RPG tactic lansat de Tiny Trinket Games, iese în evidență prin sistemele complexe de luptă, narațiunea bine conturată și grafica solidă. Door Kickers 2: Task Force North și Zoria: Age of Shattering sunt nominalizate la Romanian Game of the Year.

„Anul acesta am avut un număr dublu de înscrieri fată de prima ediție, cei mai mulți candidați fiind la categoria „Upcoming Game”, ceea ce este îmbucurător. Arată că industria din România rămâne dinamică și zona dezvoltatorilor independenți continuă să se dezvolte. Am văzut proiecte extrem de diverse, inclusiv de la studiouri noi, iar unele jocuri au obținut deja recunoaștere la nivel global. A fost un an prolific din punct de vedere al jocurilor românești, cu 45 jocuri lansate în 2024, precum și altele pre-lansate în regim Early Access, iar Romanian Game Awards are rolul de a le recunoaște și de a le face cunoscute publicului larg.”, a precizat Cătălin Butnariu, organizator Romanian Game Awards.

Nominalizările pentru Romanian Game Awards 2025

Independent Studio of the Year premiază studiourile independente care au demonstrat creativitate și inovație remarcabile în dezvoltarea de jocuri:

16 Bit Nights;

Edgeflow Studio;

Ex-Machina;

Galactic Crows;

Tiny Trinket Games.

Game Development Company of the Year recunoaște companiile cu un impact semnificativ în dezvoltarea de jocuri, fie prin proiecte proprii, fie prin colaborări la nivel internațional:

Amber;

AMC Studio;

Electronic Arts România;

Funcom.

Best Co-Development Project se acordă acelor jocuri internaționale la care studiouri românești au avut un rol important în co-dezvoltare:

Assassin’s Creed Shadows , realizat în colaborare cu Ubisoft România;

, realizat în colaborare cu Ubisoft România; EA SPORTS FC 25 , dezvoltat cu aportul echipei Electronic Arts România;

, dezvoltat cu aportul echipei Electronic Arts România; Monument Valley 3 , la care a contribuit Amber;

, la care a contribuit Amber; Ozymandias , sprijinit de Funtaptic;

, sprijinit de Funtaptic; WSOP, produs cu implicarea Playtika România.

Best Support Services Project premiază excelența în servicii de support, de la testare la localizare, în cadrul unor jocuri de amploare;

Conan Exiles – Age of War , susținut de Funcom Romania;

, susținut de Funcom Romania; Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 , cu aportul echipei Amber;

, cu aportul echipei Amber; Hell Let Loose , asistat de Pixelbowl;

, asistat de Pixelbowl; S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la care a lucrat Testronic.

Best Student / Game Jam Project se acordă celor mai promițătoare proiecte realizate de studenți sau în cadrul concursurilor de tip game jam:

Baaaharap Baaalb;

Lucid Dreams: It Began With The Whale;

Tales of Haven Creek;

The NANCY Project;

The Price of Freedom.

Best Social Change Game Project premiază jocurile și proiectele care abordează teme sociale relevante și promovează un impact pozitiv în societate:

Play For Democracy , un proiect care a generat două jocuri care explorează implicarea civică;

, un proiect care a generat două jocuri care explorează implicarea civică; Simpler Times, o experiență narativă centrată pe introspecție și memorie.

Best Upcoming Romanian Game recompensează titlurile aflate încă în dezvoltare, dar care promit un impact semnificativ la lansare:

Astera , dezvoltat de Dream Primer;

, dezvoltat de Dream Primer; Breachway , creat de Edgeflow Studio;

, creat de Edgeflow Studio; Cozy Keep: Farm, Craft, Manage , produs de Unbossed Games;

, produs de Unbossed Games; Drunkonauts , semnat de Nebula Developers Lab;

, semnat de Nebula Developers Lab; Midnight Special , dezvoltat de Scared Stupid Inc;

, dezvoltat de Scared Stupid Inc; Sinus , de la Early Sun Games;

, de la Early Sun Games; Tearscape, realizat de echipa Nerds Take Over.

Romanian Game of the Year se acordă celui mai apreciat joc românesc lansat în ultimul an, care s-a remarcat atât la nivel local, cât și internațional:

Door Kickers 2: Task Force North , dezvoltat de KillHouse Games;

, dezvoltat de KillHouse Games; MUZY , produs de Galactic Crows;

, produs de Galactic Crows; Welcome Back Commander , realizat de 16 Bit Nights;

, realizat de 16 Bit Nights; What Have You Done, Father? , semnat de Darkania Works;

, semnat de Darkania Works; Zoria: Age of Shattering, lansat de Tiny Trinket Games.

În plus față de categoriile de mai sus, care sunt supuse evaluării unui juriu specializat, RGDA va înmâna și o serie de premii care aduc recunoaștere companiilor sau persoanelor care au contribuit la dezvoltarea sau notorietatea industriei dezvoltatoare de jocuri video din România.

Conform ultimelor date oferite de RGDA, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a generat în 2023 o cifră de afaceri de 317 milioane EUR, o valoare de trei ori mai mare decât în urmă cu un deceniu, la nivel mondial, veniturile din industria jocurilor atingând 183,9 miliarde dolari. În România, sectorul este unul activ și diversificat, cu 206 studiouri, cele mai multe in București, Cluj, Iași, Timiș și Ilfov, în care lucrează aproximativ 6600 de specialiști.