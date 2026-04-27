Surprizele ascunse în „Lista lui Bolojan”. Cine e în spatele firmelor de fotovoltaice care și-au „rezervat” rețeaua de transport a Transelectrica pe 5-12 ani

„Lista lui Bolojan” din energia regenerabilă, publicată sâmbătă, ascunde câteva tipare pe care jurnaliștii de la StartupCafe au încercat să le deslușească. Cine e în spatele multora dintre firme și care sunt conexiunile economice și politice.

Guvernul Bolojan, împotriva căruia PSD a anunțat luni că va depune moțiune de cenzură (sau o va semna pe cea a AUR), a publicat sâmbătă, 25 aprilie 2026, o listă a titularilor care au primit de la Transelectrica Avize Tehnice de Racordare (ATR) la rețeaua națională de transport a energiei electrice.

Este vorba despre o listă cu circa 1.400 de firme, care potrivit unui comunicat al Executivului, „corespund unor proiecte energetice cu o putere totală planificată de peste 80.000 MW - de aproape zece ori puterea actuală necesară - disproporție accentuată de faptul că o parte însemnată a capacităților rezervate nu progresează în mod efectiv către implementare”.

„Lista celor peste 1400 de ATR-uri reprezintă o selecție, nu o listă exhaustivă, deoarece include entitățile care dețin cumulat cel puțin 1 MW (o entitate poate figura cu unul sau mai multe ATR-uri; pragul se aplică la nivel de titular, nu per aviz)”, se arată în comunicatul guvernului.

Conform comunicatului, publicarea listei urmărește să asigure „un nivel mai ridicat de transparență privind rezervările de capacitate în rețea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor”.

Guvernul spune că a verificat la registrul comerțului un eșantion de circa 700 de firme și a rezultat că cele mai multe dintre ele (440) au fost înființate în perioada 2020-2023. Aproape 80% din ele nu aveau nici un angajat în 2024 și cifră de afaceri zero.

Mediul de afaceri susține că gestul de „transparență” este doar o exploatare politică a unui subiect, folosită cu succes pe timpul lui Traian Băsescu - „băieții deștepți” din energie.

„Eticheta negativă” asupra unui întreg sector nu se susține, spun reprezentanții industriei, pentru că pe listă sunt inclusiv companii mari (OMV Petrom) și administrații locale (Timișoara, Craiova).

„Sper că nu înțelege, iar confuzia nu a fost intenționată”, a declarat Andrei Manea, președintele Asociației Industriei Fotovoltaice din România, conform Hotnews.

Jurnaliștii de la StartupCafe au observat că unele proiecte de pe listă au estimate termene de punere în funcțiune (PIF) foarte îndepărtate, după anul 2030. Este vorba de un ecart care ajunge și la 10-12 ani față de data obținerii avizului. Am indexat aceste cazuri din tabelul prezentat de guvern și a rezultat tabelul de mai jos.

2036

aviz 2024 (diferență 12 ani) – COTOFENI SOLAR PLANT SRL – 2036 – 38.91 MW – Sucursala Distribuție Energie Oltenia (SDE Oltenia) – Dolj aviz 2024 (diferență 12 ani) – DANUBE SOLAR SIX SRL – 2036 – 38.91 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2024 (diferență 12 ani) – DOBRUNUS FOTOVOLTAIC SRL – 2036 – 38.91 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2024 (diferență 12 ani) – JIUL FOTOVOLTAIC SRL – 2036 – 38.91 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2026 (diferență 10 ani) – LUMEN ENERGY SRL – 2036 – 18.3 MW – SDE Oltenia – Dolj

Total 2036: 173.94 MW

2035

aviz 2025 (diferență 10 ani) – AURORA SOLAR ENERGY SRL – 2035 – 4.99 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 10 ani) – CSV GREEN ENERGY SRL – 2035 – 2.68 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 10 ani) – ECO SUN ENERGY SRL – 2035 – 9.83 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 10 ani) – ECO TRACK ENERGY SRL – 2035 – 9.75 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2025 (diferență 10 ani) – ENERGENS SRL – 2035 – 2.5 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2025 (diferență 10 ani) – GAMMA REAL SOLUTIONS SRL – 2035 – 1.62 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2025 (diferență 10 ani) – GRAND ENERGY SRL – 2035 – 36.7 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2024 (diferență 11 ani) – GREEN SOLAR GENERATION SRL – 2035 – 2.98 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2025 (diferență 10 ani) – GREEN WORLD SOLAR SRL – 2035 – 48.76 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2025 (diferență 10 ani) – GRUIA SOLAR ENERGY SRL – 2035 – 1.95 MW – SDE Oltenia – Mehedinți aviz 2025 (diferență 10 ani) – HELIODOR SOLAR INNOVATIONS SRL – 2035 – 4.89 MW – SDE Oltenia – Mehedinți aviz 2025 (diferență 10 ani) – HYPERION SOARE CENTRU SRL – 2035 – 20.07 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 10 ani) – LVE SOLAR INVEST RETURN – 2035 – 28.8 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2025 (diferență 10 ani) – PARC SOLAR ROSIORI SRL – 2035 – 6.71 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2025 (diferență 10 ani) – REAL IMOB INTERMED SRL – 2035 – 16.44 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2024 (diferență 11 ani) – SC HEAD SOLAR THREE SRL – 2035 – 2.73 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2025 (diferență 10 ani) – SOLEADO SRL – 2035 – 4.97 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 10 ani) – SOLAR POWER ROSIORI SRL – 2035 – 4.79 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2025 (diferență 10 ani) – SOLARS WORLD ENERGY SRL – 2035 – 4.97 MW – SDE Oltenia – Mehedinți aviz 2025 (diferență 10 ani) – WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL – 2035 – 1.51 MW – SDE Oltenia – Vâlcea

Total 2035: 227.64 MW

2034

aviz 2023 (diferență 11 ani) – ATOM ENERGY VENTURES SEGARCEA SRL – 2034 – 26 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2025 (diferență 9 ani) – CBSOL FUTURE ENERGY SRL – 2034 – 33.67 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2023 (diferență 11 ani) – ECO SUN MELINESTI SRL – 2034 – 25.29 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2024 (diferență 10 ani) – ECOSUN SOLAR – 2034 – 4.79 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2023 (diferență 11 ani) – FAUNIERA ENERGY SRL – 2034 – 7.4 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2024 (diferență 10 ani) – HELIUS ENERGY SRL – 2034 – 4.8 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 9 ani) – LUCE VERDE SRL – 2034 – 2.04 MW – SDE Oltenia – Gorj aviz 2025 (diferență 9 ani) – NATURE WORLD PVP SRL – 2034 – 4.78 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 9 ani) – SC DELTA ENERGY SOLUTIONS SRL – 2034 – 9 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2024 (diferență 10 ani) – SC GREEN ENERGY PVP SRL – 2034 – 4.79 MW – SDE Oltenia – Olt aviz 2025 (diferență 9 ani) – SOLAR CAZANESTI SRL – 2034 – 2.59 MW – SDE Oltenia – Vâlcea aviz 2026 (diferență 8 ani) – SOLAR ENERGY PROD SRL – 2034 – 1.96 MW – SDE Oltenia – Teleorman aviz 2023 (diferență 11 ani) – SOLAR WORLD SRL – 2034 – 45.79 MW – SDE Oltenia – Dolj aviz 2024 (diferență 10 ani) – VOLTACOM DOL SRL – 2034 – 19.56 MW – SDE Oltenia – Dolj

Total 2034: 192.46 MW

2033

DA VINCI NEW PROJECT – SDE Oltenia – Teleorman PLESOIU SOLAR – SDE Oltenia – Olt RB SOLAR ENERGY – SDE Oltenia – Olt SC XAVITEL – SDE Oltenia – Olt SOLAR NEW PARK GRUI – SDE Oltenia – Argeș TOPLET POWER PARK – SDE Oltenia – Mehedinți VLASTVAS ENERGY – SDE Oltenia – Dolj

Total 2033: 172.18 MW

2032

SC PV ENERGY VLADIMIR – SDE Oltenia – Gorj

Total 2032: 41.37 MW

2031

CLEARWAY ENERGY – SDE Oltenia – Argeș SEVERAND CONSULT – SDE Oltenia – Argeș SIMIAN SOLAR ENERGY – SDE Oltenia – Mehedinți SUN PRO-GIS – SDE Oltenia – Argeș

Total 2031: 40.65 MW

2030

DANUBE SOLAR ONE – SDE Oltenia – Dolj ROSIORI SOLAR – SDE Oltenia – Teleorman

Total 2030: 70.76 MW

Capacitate totală instalată: 919.00 MW

În urma analizei rezultă că există peste 50 de firme (53 proiecte) care au ca termen estimat de punere în funcțiune intervalul 2030–2036.

Majoritatea proiectelor prezintă o diferență de aproximativ 5–12 ani între data obținerii avizului și anul estimat pentru punerea în funcțiune, ceea ce indică orizonturi de implementare relativ extinse.

De asemenea, toate proiectele analizate sunt arondate Sucursalei Distribuție Energie Oltenia (SDE Oltenia), acoperind mai multe județe din aria acesteia (Dolj, Olt, Teleorman, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș).

Această concentrare evidențiază un volum semnificativ de investiții în capacități de producere a energiei regenerabile în zona de competență a Sucursalei de Distribuție a Energiei (SDE) Oltenia, cu impact potențial major asupra rețelei de distribuție în perioada următoare.

Cine controlează SDE Oltenia După 1990, sectorul energetic din România a fost restructurat, iar distribuția a fost separată și organizată regional, inclusiv în Oltenia, unde operatorul deservește astăzi aproximativ 1,4 milioane de clienți. În 2005, compania a fost privatizată și preluată de CEZ Group, devenind unul dintre principalii distribuitori regionali, iar în 2020 a intrat în portofoliul Macquarie Infrastructure and Real Assets. Operatorul se situează între cei mai mari distribuitori de energie electrică din România, prin aria deservită și numărul de consumatori. În aprilie 2026, participația majoritară a fost achiziționată de Premier Energy într-o tranzacție de aproximativ 700 milioane euro, marcând o nouă etapă strategică pentru distribuția din Oltenia.



Cine este Premier Energy Premier Energy este controlată de fondul de investiții Emma Capital și de antreprenorul ceh Jiří Šmejc. Compania este un jucător important în Europa de Sud-Est și se numără printre actorii relevanți din piața de energie din România, cu operațiuni integrate și un portofoliu în creștere de energie regenerabilă. Premier Energy a achiziționat în ultimii aproximativ 2–3 ani mai multe proiecte fotovoltaice în România, consolidând un portofoliu de zeci de MW în dezvoltare. Printre acestea se numără două proiecte din județul Buzău (Stâlpu 1 și Stâlpu 2), cu o capacitate de aproximativ 49 MW + 48 MW (≈97 MW în total), dezvoltate inițial prin companii locale. Aceste proiecte au fost cumpărate (în participații majoritare, împreună cu Motor Oil) de la Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier Marcel Ciolacu, după obținerea avizelor și a finanțării prin PNRR.







La Buzău, există un grup distinct de proiecte, semnificativ mai redus ca număr comparativ cu portofoliul din Oltenia, dar mult mai mari din punct de vedere al capacității instalate. Acestea sunt, în general, proiecte de tip utility-scale, racordate la rețeaua de transport operată de Transelectrica.

FIRST LOOK SOLUTIONS SRL – 441 MW

– 441 MW SUN GREEN RENEWABLES SRL – 322.7 MW

– 322.7 MW QUICK & SMART SOLUTIONS SRL – 156.7 MW

– 156.7 MW PHOTOVOLTAIC ENERGY DEVELOPMENT SRL – 109.19 MW

– 109.19 MW OMEGA EOLIAN PROJECT SRL – 96.94 MW



Capacitate totală instalată: circa 1.126 MW

Nodul energetic din zona Stâlpu funcționează ca un pol de atracție pentru proiecte de mari dimensiuni, permițând racordarea directă la rețeaua de transport operată de Transelectrica. În jurul acestuia s-a conturat un cluster de proiecte utility-scale, amplasate într-o arie geografică relativ compactă, în special în sudul și sud-estul județului Buzău.

Majoritatea proiectelor sunt localizate la o distanță estimată de 10-30 km față de Stâlpu, în zone precum Stâlpu - Costești - Gălbinași - Mihăilești, ceea ce permite racordarea eficientă și reduce necesitatea unor investiții extinse în infrastructura de evacuare. În consecință, Stâlpu se conturează ca un nod strategic pentru dezvoltarea capacităților mari de producție, facilitând apariția unui hub energetic regional.

Unul dintre oamenii din spatele firmelor din listă este fostul deputat PSD și subprefect de Gorj Mugurel Surupăceanu. El este foarte activ în zona regenerabilelor, având zeci de proiecte „la cheie”, multe grupate în rețeaua „Danube Solar”.

Altul este Constantin-Petru Luhan - fost europarlamentar din partea PDL și fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu. El este implicat în ultimii ani în dezvoltarea și structurarea de proiecte energetice. Operează printr-o rețea extinsă de vehicule de proiect (SPV-uri), organizată în jurul unor companii precum Eco Sun și alte entități similare din zona regenerabilelor. Combină dezvoltarea directă cu consultanța și structurarea investițiilor.

Analiza firmelor din lista ATR arată că atât Mugurel Surupăceanu, cât și Constantin-Petru Luhan operează prin rețele de vehicule de proiect (SPV-uri), însă cu strategii diferite: primul dezvoltă și valorifică rapid proiecte prin grupuri standardizate, în timp ce al doilea combină dezvoltarea directă cu consultanța și structurarea investițiilor, printr-un portofoliu extins de companii energetice. În ambele cazuri, structura pe multiple firme indică un model de piață bazat pe fragmentarea proiectelor și monetizarea lor în etape, specific sectorului regenerabilelor din România.

Alte nume care mai reies din listă:

Defic Globe BV - deținută de grupul turc YEO Technology al lui Yildiz Tolunay

Bogdan Asanache ( manager și la Econergy)

Mihai Rotaru (patron la Universitatea Craiova)

Metka (subsidiară a grupului grecesc Metlen)

Mihai George (Aderlyne Ltd - acționar în grupul Tinmar)

Frații Daniel, Mihăiță și Sorin Doroftei (DMS) - grupul Las Vegas (fondatori Elbon Invert - acum o subsidiară a grupului turc Kartal)

Constantin Iancu (Don Costel) - Centro Trans Corporation

Marius Barbu (afiliat la grupul NEPI)

Mihai Angelo Borcea (fiul lui Cristi Borcea) și Gigi Nețoiu - Danubiu Cetvolt Cetate - pe terenuri de la East Way Spedition - firmă preluată de Claudiu Manda - secretarul general al PSD și Ovidiu Flori - finul său și al Olguței Vasilescu



Direct sau indirect, mai apar pe lista dată publicității de guvern TinMar Energy și Nova Power&Gas - doi dintre giganții pieței de energie.





