Startup Nation 2025: Finanțarea europeană și decontarea, un „mare avantaj” față de alte ediții. Prețul consultanței pentru românii care vor să acceseze ajutorul de 50.000 EUR pentru mici afaceri

Un avantaj al programului Startup Nation (SUN) 2025 față de alte ediții îl reprezintă faptul că finanțarea vine din fonduri europene, iar antreprenorii nu mai trebuie să supraliciteze numărul locurilor de muncă nou create, a explicat, luni, la webinarul StartupCafe.ro, consultantul Cristian Lungu (ACDA), care a făcut referire și la prețurile practicate pentru serviciile de consultanță în accesarea granturilor SUN 2025.

„În primul rând, eu vreau să arăt plusurile acestei ediții și să subliniez faptul că există o oportunitate de a-ți construi o afacere cu fonduri europene. Într-adevăr, vii cu o contribuție proprie, dar pune-ți întrebarea asta: ai mai face acea afacere dacă nu s-ar da fonduri europene? Dacă răspunsul tău este nu, atunci sfatul meu este să te gândești de zece ori înainte să aplici. Nu e pentru oricine antreprenoriatul, iar cine nu își asumă riscuri nu e făcut pentru asta.

Dar faptul că finanțarea vine din fonduri europene, că se va închide practic cercul și decontarea se va face într-un timp foarte scurt, deci un mare avantaj față de edițiile trecute, plus suma de 50.000 EUR oferită, față de 40.000 EUR (cum era anterior - n.r.), plus obligația să iei doar doi angajați- nu mai e licitație pe numărul de angajați - pentru cei care sunt hotărâți să fie antreprenori sau să repete istoricul în antreprenoriat cu succes și au șanse la finanțare conform grilei de punctaj, atunci e o oportunitate excelentă și vă sfătuiesc să încercați” - a spus Lungu.

El a fost întrebat de antreprenorii din comunitatea StartupCafe.ro și cât costă serviciile de consultanță pentru cei care vor să aplice la Startup Nation 2025.

„Depinde cu cine lucrezi. La noi, o să arătăm cât e valoarea consultanței și depinde ce primești de banii aceia. Poate să plece de la 2.000 și am înțeles că, la nivel național, există oferte și de 9.000 de lei pentru înscriere și depunere de proiect. La noi este 5.000 de lei, în care, pe lângă pachetele clasice - scriere, depunere, răspunsuri la clarificări, asistență la semnarea contractului, implementare completă și asistență pentru cei trei ani de monitorizare - noi mai oferim și un pachet care are o valoare de 15.000 de lei în servicii exclusive, pe care nu le are altă companie din România” - a precizat Cristian Lungu, directorul Agenției de Consultanță pentru Dezvoltarea Afacerilor (ACDA).

„Și mai important este accesul la rețeaua de furnizori certificați de încredere, plus bonusurile - un pachet de servicii de peste 15.000 de lei. Dacă gândești pro-business din start și îți faci un plan pe termen mediu și lung, nu ai cum să nu ții de lucrurile astea și practic ceea ce oferim noi. Prin urmare, dacă vrei să ai un business sustenabil, lucrează cu un consultant care e preocupat nu doar să-ți obțină finanțarea și să-ți ia banii, ci și să te ajute să construiești un business pe termen mediu și lung”, a mai spus el.

Consultantul ACDA a subliniat importanța ca proiectul Start-Up Nation să vizeze o afacere durabilă.

„Nu e vorba doar despre un proiect câștigat, ci e vorba despre cum îți transformi ideea într-o afacere sustenabilă. Și pun accent pe asta, pentru ca ulterior să nu vă treziți pe cap cu o afacere pe care nu o puteți gestiona, sau să trebuiască să puneți bani din buzunar în anumite situații” - mai atras atenția Cristian Lungu, de la ACDA.

Reamintim că printre cheltuielile eligibile din ajutorul Startup Nation se numără și consultanța, astfel:

„Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de acordare a AFN. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN Rev. 3, diviziunea 70” (fragment din Procedura de implementare SUN2025).

Articol susținut de Agenția de Consultanță pentru Dezvoltarea Afacerilor (ACDA).