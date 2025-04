Schimbare la vârful SmartBill: Director nou în locul fondatorului platformei românești de facturare, Radu Hasan. Norvegienii de la Visma au preluat integral afacerea

Alex Leca preia conducerea firmei românești de facturare Smartbill de la Radu Hasan, co-fondatorul acesteia, după 10 ani petrecuți în cadrul companiei, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro. Schimbarea anunțată acum de Smartbill marchează și finalizarea preluării integrale a platfomei românești de compania IT norvegiană Visma: cei 3 cofondatori SmartBill, Radu Hasan, Ioana Hasan și Mircea Căpățînă au vândut și ultimul pachet de acțiuni, de 10%, către norvegieni, potrivit informațiilor StartupCafe.ro.

SmartBill îl numește pe Alex Leca în funcția de director general (Chief Executive Officer – CEO), după mai mult de 10 ani petrecuți alături de echipă și produs, un parcurs profesional complex în contabilitate, management financiar, dezvoltarea de proiecte și de produs.

„Am plecat la drum cu un background în contabilitate și m-am intersectat cu SmartBill încă de la început, am lucrat alături de fondatori de la prima versiune. De atunci, am fost implicat direct în dezvoltarea produsului și în înțelegerea profundă a nevoilor antreprenorilor români. Pentru mine, această numire este o responsabilitate majoră, dar și un privilegiu, sunt în fruntea unei companii care are toate atuurile să ducă digitalizarea financiară la nivelul următor”, a declarat Alex Leca, CEO SmartBill.